Преодолевали страхи под смех Шнурова: «Уральские пельмени» выиграли в «Форт Боярд» полмиллиона рублей для детских домов

- На момент постройки форт мог выдержать 60 дней осады, таков был запас еды и продовольствия. Сегодня мы, вроде бы, не в осаде. Но на форт все равно решили подвезти провизию. К нам на катере уже едут пельмени! – с такой вступительной речи Сергей Шнуров начал седьмой выпуск перезагрузки легендарного шоу «Форт Боярд», участниками которого стали актеры шоу «Уральские пельмени».

В съемках во Франции принимали участие Сергей Исаев и его жена Ирина, Максим Ярица, Сергей Ершов и Илана Юрьева.

Любимцам публики предстояли испытания, где им приходилось преодолевать свои страхи. Например, кто бы мог подумать, что атлет Сергей Исаев до смерти боится замкнутых пространств? А брутальный Сергей Ершов не переносит пауков?

Настоящий уральский мужик Сергей Ершов поборол свой страх насекомых. Фото: телеканал СТС

В начале игры тяжелее всего пришлось уральской красотке Илане Юрьевой: ей пришлось подбирать пароль к замку по цифрам, которые были прикреплены к скорпионам. Это задание далось девушке нелегко.

- Ты думаешь это самое страшное? Это только начало игры, - успокаивал Юрьеву после успешного выполнения задания Шнуров.

Илана Юрьева надолго запомнит эту поездку в Европу. Фото: скриншот эфира

В такой комнате ужасов Юрьевой подкидывали скорпионов в маленький вагончик. Фото: скриншот эфира

По итогам всех испытаний «пельмени» благополучно отгадали все три загаданных слова: «Пушкин», «оскорбление» и «шпага».

Таким образом, форт отдал участникам свое «золото», а общий выигрыш команды составил 479 380 рублей. Актеры признались, что отдадут деньги на благое дело.

До последнего было неясно, отдаст ли форт участникам свое золото. Но команда из Екатеринбурга справилась. Фото: скриншот эфира

- Мы потратим эти деньги, отдав их в два очень хороших фонда: благотворительный фонд Антона Шипулина, олимпийского чемпиона, который поддерживает детские дома, строит им детские площадки, и фонд «Живи, малыш» Егора Бычкова, который делает благотворительное такси для детей-инвалидов, - рассказал Сергей Исаев.