2019-10-28T10:39:17+03:00
Здоровье

Сроки диагностики и лечения при подтверждении онкологического диагноза

Информация, которой должен владеть каждый онкопациент
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За помощью в защите своих прав пациент всегда может обратиться в страховую компаниюЗа помощью в защите своих прав пациент всегда может обратиться в страховую компаниюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2019 году пациенты, имеющие подтвержденный онкологический диагноз, или подозрение на злокачественное новообразование могут рассчитывать на более быстрое получение диагностических исследований и лечения.

О чем нужно знать этой категории пациентов:

- При подозрении на онкологическое заболевание вы должны в течение 5 рабочих дней попасть на консультацию к врачу-онкологу (Важно: направление к онкологу должен выдать участковый терапевт или любой другой врач, заподозривший у вас злокачественное новообразование!)

- В течение одного дня после консультации врача-онколога вам должна быть проведена биопсия!

- Сроки выполнения исследований материала, полученного в результате биопсии, не должны превышать 15 рабочих дней

- После исследования врач – онколог подтверждает или снимает предполагаемый ранее онкологический диагноз злокачественного новообразования. В течение двух недель с момента подтверждения диагноза вы должны начать лечение в стационаре

- Все противоопухолевые препараты (включая самые дорогостоящие), все прочие медикаменты и расходные материалы, все диагностические и лабораторные исследования (включая генетические исследования) оплачиваются за счет системы обязательного медицинского страхования. Также вам бесплатно гарантированы обезболивающие препараты, препараты, подавляющие тошноту и рвоту, лекарства, снижающие токсичность химиотерапии.

Взимание с вас дополнительных средств за любые лекарства, необходимые для лечения онкологического заболевания, незаконно, помните об этом. Если вам предлагают купить что-либо из перечисленного, обращайтесь за консультацией к своему страховому представителю. Также страховой представитель придет на помощь, если нарушаются сроки прохождения исследований, подтверждения/снятия онкологического диагноза или начала лечения.

Помните, что страховая компания, выдавшая вам полис обязательного медицинского страхования, является гарантом ваших прав при получении медицинской помощи. Обращение в страховую компанию – обычная мировая практика, а участие страхового представителя в организации качественного лечения не настроит против вас врача и больницу и в будущем не приведет к отказу в оказании вам медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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