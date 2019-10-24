2019-10-28T09:56:23+03:00
Здоровье

Бесплатная медицина: в какие сроки медицинские организации должны оказывать услуги пациентам

Совместно с ТФОМС рассказываем, что делать, если в больнице нет нужного специалиста или нарушены сроки оказания помощи
Поделиться:
Если нет возможности провести диагностическое исследование в конкретной медицинской организации, лечащий врач обязан направить пациента в другую организациюЕсли нет возможности провести диагностическое исследование в конкретной медицинской организации, лечащий врач обязан направить пациента в другую организациюФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Территориальная программа ОМС, принятая в Свердловской области на 2019 год, гарантирует каждому жителю бесплатное лечение, как в поликлинике, так и в условиях дневного и круглосуточного стационаров. При этом сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в поликлинике в плановом порядке не должны превышать:

- 24 часов на прием к участковому врачу (терапевту или педиатру);

- 14 календарных дней на консультацию врача-специалиста;

- 14 календарных дней для проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований;

- 30 календарных дней для проведения компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии, а для пациентов с онкологическими заболеваниями – 14 календарных дней со дня назначения;

- При угрозе жизни и здоровью все диагностические мероприятия должны быть проведены безотлагательно.

Если отсутствует врач-специалист или нет возможности провести диагностическое исследование в конкретной медицинской организации, лечащий врач обязан направить пациента для получения медицинской услуги в другую медицинскую организацию, где услугу также должны предоставить бесплатно.

Пациентам стационаров территориальная программа гарантирует бесплатное пребывание в палате и бесплатное лечение. Это касается как лекарственных средств, так и расходных материалов (интраокулярных линз в офтальмологии и имплантов в травматологии): их стоимость включена в стандарт медицинской помощи, и больница не вправе требовать с пациентов дополнительные средства на их приобретение.

Срок ожидания плановой госпитализации в дневной и круглосуточный стационар составляет 1 месяц (за исключением оказания высокотехнологичной медицинской помощи: плановая ВМП оказывается в соответствии с листом ожидания, сроки ожидания ВМП могут зависеть от состояния пациента, течения заболевания, возможностей медицинской организации, и т.д.). Для пациентов с онкологическими заболеваниями срок ожидания плановой госпитализации не должен превышать 14 календарных дней с момента гистологического подтверждения опухоли и установления диагноза.

Если у пациента возникли сомнения в качестве оказываемой ему медицинской помощи, если врач принуждает к оплате медицинской помощи, гарантированной государством, из личных средств, то на помощь пациенту придут страховые представители. Адреса страховых медицинских организаций и телефоны «горячей линии» для оперативной связи указаны на полисе обязательного медицинского страхования, а также на официальном сайте ТФОМС Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Секреты долгожителей всего мира: Больше спать, меньше есть и купить дачу
Американский исследователь Дэн Бюттнер много лет ездил по миру и искал места, где люди живут долго и счастливо. Нашел. Узнал секреты. И рассказал “КП”, как в России применять правила долгожителей “голубых зон” - чтобы дожить если не до 100 лет, то до 93
Новости 24
Убийство, избиение, поджог: уральца с целым «букетом» преступлений отправили в колонию на 11 лет
«Вообще не ориентировался в пространстве»: в Кольцово поймали пьяного пассажира, который собирался лететь в столицу
Пришла пушкинская зима: спасатели предупредили уральцев о сильных снегопадах и метелях
В Североуральске, где 37 тысяч жителей остались без газа, устранили поломку
На ЖД вокзале Екатеринбурга у студента из Африки стащили 30 тысяч
Не уступил дорогу: в Екатеринбурге из-за жесткого столкновения двух иномарок пострадали два человека
Уральских букмекеров оштрафовали на полмиллиона из-за плохой охраны
Прокуратура проверит поврежденный газопровод, из-за которого Североуральск остался без голубого топлива
Свердловские приставы «подарили» Госфонду изумруды и александриты
«Грохот был слышен ото всюду»: ночью в Пионерском обвалилась стена многоэтажки
«Сбил двоих и даже не остановился»: на Урале подросток без прав устроил два ДТП на одном перекрестке
Спустя три года: самолеты из Екатеринбурга вновь будут летать в Саратов
Свердловская область не вошла в топ регионов с низким уровнем безработицы
Уральские «лисички» разгромили москвичей
В Североуральске из-за аварии на газопроводе отменили занятия в школах и детсадах
Дождливо, но не холодно: какая погода ждет екатеринбуржцев в ближайшие дни