Бесплатная медицина: в какие сроки медицинские организации должны оказывать услуги пациентам

Территориальная программа ОМС, принятая в Свердловской области на 2019 год, гарантирует каждому жителю бесплатное лечение, как в поликлинике, так и в условиях дневного и круглосуточного стационаров. При этом сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в поликлинике в плановом порядке не должны превышать:

- 24 часов на прием к участковому врачу (терапевту или педиатру);

- 14 календарных дней на консультацию врача-специалиста;

- 14 календарных дней для проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований;

- 30 календарных дней для проведения компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии, а для пациентов с онкологическими заболеваниями – 14 календарных дней со дня назначения;

- При угрозе жизни и здоровью все диагностические мероприятия должны быть проведены безотлагательно.

Если отсутствует врач-специалист или нет возможности провести диагностическое исследование в конкретной медицинской организации, лечащий врач обязан направить пациента для получения медицинской услуги в другую медицинскую организацию, где услугу также должны предоставить бесплатно.

Пациентам стационаров территориальная программа гарантирует бесплатное пребывание в палате и бесплатное лечение. Это касается как лекарственных средств, так и расходных материалов (интраокулярных линз в офтальмологии и имплантов в травматологии): их стоимость включена в стандарт медицинской помощи, и больница не вправе требовать с пациентов дополнительные средства на их приобретение.

Срок ожидания плановой госпитализации в дневной и круглосуточный стационар составляет 1 месяц (за исключением оказания высокотехнологичной медицинской помощи: плановая ВМП оказывается в соответствии с листом ожидания, сроки ожидания ВМП могут зависеть от состояния пациента, течения заболевания, возможностей медицинской организации, и т.д.). Для пациентов с онкологическими заболеваниями срок ожидания плановой госпитализации не должен превышать 14 календарных дней с момента гистологического подтверждения опухоли и установления диагноза.

Если у пациента возникли сомнения в качестве оказываемой ему медицинской помощи, если врач принуждает к оплате медицинской помощи, гарантированной государством, из личных средств, то на помощь пациенту придут страховые представители. Адреса страховых медицинских организаций и телефоны «горячей линии» для оперативной связи указаны на полисе обязательного медицинского страхования, а также на официальном сайте ТФОМС Свердловской области.