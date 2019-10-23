2019-10-23T20:07:25+03:00
Общество

Косоклинный сарафан и тканые пояса: уральцы устроили свадьбу в старорусском стиле

На подготовку церемонии у Павла и Ксении Кововиных ушел год
Евгений Стоянов
Поделиться:
Свадьбу отмечали на родине невесты - в Челябинске. Фото: предоставлено Ксенией КоковинойСвадьбу отмечали на родине невесты - в Челябинске. Фото: предоставлено Ксенией Коковиной
Изменить размер текста:

Павел и Ксения Коковины встречаются с 2014 года, а в октябре решили узаконить отношения. Поскольку молодые люди увлекаются русским фольклором, то вопроса о том, в каком стиле проводить свадьбу у них не возникло.

- Мы познакомились на фольклорном фестивале «Аркаим» в Челябинской области. За день до этого я загадывала желание, чтобы встретить любимого человека. А на следующий день нам сказали, что сейчас приедут веселые ребята из Сухого Лога, - делится в разговоре с «Комсомолкой» Ксения.

На свадьбе было около 80 гостей. Фото: Дмитрий Давыдов

На свадьбе было около 80 гостей. Фото: Дмитрий Давыдов

Павел пригласил Ксюшу на танец. В этот вечер они много общались, а на следующий день разъехались по разным городам. Паша уехал к себе в Сухой Лог, а Ксюша домой в Челябинск.

Молодожены познакомились пять лет назад. Фото: предоставлено Ксенией Коковиной

Молодожены познакомились пять лет назад. Фото: предоставлено Ксенией Коковиной

- Когда я приехала домой, то обнаружила что случайно забрала его фонарик. Я ему об этом написала, и мы начали общаться через соцсети, - вспоминает девушка.

Вскоре Паша позвал Ксению к себе в Сухой Лог на День города. С тех пор прошло пять лет.

Костюмы пришлось заказывать, а кольца Павел изготовил сам. Фото: Дмитрий Давыдов

Костюмы пришлось заказывать, а кольца Павел изготовил сам. Фото: Дмитрий Давыдов

В прошлую пятницу пара сыграла свадьбу. К церемонии начали готовиться за год. Нужно было закупить ткани и проработать образы.

Свадебный венец Ксения заказывала в Нижнем Новгороде у Веры Игониной. Это известный мастер по золотошвейному делу. Ленту, которая была в прическе у Ксении, вышила ее бабушка. Платье невесты называется косоклинный сарафан.

Выкуп невесты проходил в старинном особняке. Фото: предоставлено Ксенией Коковиной

Выкуп невесты проходил в старинном особняке. Фото: предоставлено Ксенией Коковиной

Павел по профессии ювелир и обручальные кольца, пуговицы и серьги он изготовил сам.

- Вышивка рубахи для жениха, шитье свадебного сарафана, ткачество поясов с молитвой, на это ушло много времени. Не зря наши бабушки готовили приданое с малых лет, - подмечает Ксения.

Рядом с молодоженами брат Павла Виктор и его супруга Анна. Фото: предоставлено Ксенией Коковиной

Рядом с молодоженами брат Павла Виктор и его супруга Анна. Фото: предоставлено Ксенией Коковиной

Свадьбу молодожены решили сыграть на родине невесты – в Челябинске. Туда родственники жениха приехали из Екатеринбурга и Сухого Лога.

Для выкупа невесты был использован деревянный особняк Прасковьи Фёдоровны Юдиной, в котором находится региональный Центр развития туризма.

- Долгожданную свадьбу ждали все фольклористы Урала. И нам удалось это сделать, - радуется Ксения. - В наше время мало кто знает, что такое настоящие традиции, а мы их возрождаем!

Как рассказали молодожены, на свадьбу они потратили больше 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Вышла на дорогу неожиданно»: на трассе Екатеринбург - Тюмень под колесами иномарки погибла женщина
Нет примерочных, а товар лежит навалом: почти половина детской одежды в Свердловской области продается с нарушениями
На Урале врачи скорой смогут спасать людей с помощью консультации по планшету
Юлия Михалкова рассказала, зачем крутить банки на зиму
В Екатеринбурге обманутой клиентке риелторского агентства выплатят более 3 миллионов рублей
Сбил женщину и скрылся: в Екатеринбурге ищут очевидцев наезда на пешехода
На руке гипс: в Свердловской области пропал еще один подросток по дороге в школу
Главу свердловской полиции возмутила недостаточная профилактика подростковой преступности в регионе
Заместителя мэра Екатеринбурга могут удостоить президентской благодарностьи за опрос по храму
Бывшему мэру Каменска-Уральского, приговоренного к 8 годам заключения за взятку, смягчили приговор