«Малыш впал в кому»: на Вторчермете «Газель» протаранила легковушку с маленьким ребенком

Этим утром, около 8:00, на улице 2 Новосибирская произошло серьезное ДТП, в результате которого маленький четырехлетний мальчик впал в кому.

- По предварительной информации водитель Daewoo Matiz при повороте налево не предоставил преимущество в движении «Газели», водитель которой двигался в прямом направлении, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Удар от столкновения пришелся на правую дверь легковушки, где в автокресле сидел маленький мальчик. Он получил тяжелую травму головы и в состоянии комы был срочно госпитализирован в детскую больницу.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

- Предварительно установлено, что женщина-водитель не смогла объяснить причину столкновения, потому что находилась в состоянии сильного стресса, - добавили в ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Отметим, что не так давно на трассе Ревда – Курганова произошла похожая авария – там перевернулась легковушка с двумя маленькими детьми. От смерти их спас только ремень безопасности.