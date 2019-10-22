2019-10-22T10:09:29+03:00
Происшествия

«От смерти спас только ремень безопасности»: на свердловской трассе перевернулась иномарка с двумя малышами

Из-за сильного гололеда женщина-водитель не справилась с управлением и вылетела на обочину
Мария Трапезникова
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На трассе между Ревдой и Курганово перевернулась иномарка с двумя малышами. Фото: ГИБДД по Свердловской областиНа трассе между Ревдой и Курганово перевернулась иномарка с двумя малышами. Фото: ГИБДД по Свердловской области
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Накануне, 21 октября, на 24 километре трассы Ревда – Курганово произошло жесткое ДТП, в результате которого пострадали два малыша. Из-за сильного гололеда, который вчера застелил дороги области, женщина-водитель не справилась с управлением и вылетела на обочину. Ее автомобиль Toyota перевернулся.

- В момент аварии в салоне находились два маленьких ребенка, девочка четырех лет и годовалая малышка. Первая получила ушиб мягких тканей правого колена, головы и лобной области. Девочку спасло только то, что она была пристегнута ремнем безопасности и сидела на бустере, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

На дорогах был гололед, и водитель не справилась с управлением. Фото: ГИБДД по Свердловской области

На дорогах был гололед, и водитель не справилась с управлением. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Годовалой малышке повезло больше – она отделалась небольшими ушибами, так как тоже была пристегнута ремнем безопасности и сидела в автолюльке.

- Водителю выписали штраф в три тысячи рублей за нарушение перевозки четырехлетней девочки, - добавили в ГИБДД.

Напомним, что из-за вчерашней гололедицы в первой половине дня произошло около ста аварий, в основном они были небольшими. А сегодня спасатели МЧС предупредили свердловчан о плохой погоде, так что, водители, будьте аккуратны на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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