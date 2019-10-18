2019-10-21T12:55:56+03:00
Политика

Людмила Бабушкина : «Евгений Куйвашев – смелый руководитель»

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области прокомментировала программную статью губернатора «Не бояться мечтать»
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Губернатор озвучил решение о создании экспертной группы по мониторингу реализации программы «Пятилетка развития»Губернатор озвучил решение о создании экспертной группы по мониторингу реализации программы «Пятилетка развития»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В программной статье «Не бояться мечтать» губернатор Евгений Куйвашев еще раз заявил, что те задачи, которые он ставил в регионе, реализуются. И многое еще предстоит сделать. В первую очередь, это касается реализации указа президента России № 204 и национальных проектов. На это выделены региональные деньги и беспрецедентное федеральное финансирование, которые помогут нам намеченные планы реализовать.

- Евгений Владимирович Куйвашев – смелый руководитель, который не боится ставить серьезные стратегические цели, – подчеркнула председатель Законодательного Собрания.

Людмила Бабушкина отметила, что задача депутатов областного парламента и представительных органов местного самоуправления – осуществлять контроль за эффективностью реализации средств в рамках национальных проектов. Об этом в своей статье сказал и губернатор. Он озвучил решение о создании экспертной группы по мониторингу реализации программы «Пятилетка развития», которую возглавит заместитель председателя Законодательного Собрания Виктор Маслаков.

- В Свердловской области 31 миллиард рублей будет направлен для достижения целей национальных проектов. Уже сегодня строятся новые объекты, и депутаты выезжают на них, взаимодействуют с органами власти всех уровней. И на эффективное взаимодействие нацелил нас губернатор в своей статье, – подчеркнула Людмила Бабушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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