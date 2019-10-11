«Взорвали с третьей попытки»: как большевики сносили Собор Святой Екатерины

В воскресенье жители Екатеринбурга решат, где будет построен Собор Святой Екатерины. Опрос поставит точку в споре, который длится уже девять лет. В 2010 году храм хотели строить на площади Труда – там, где он и стоял до 1930 года. Но из-за этого пришлось бы отказаться от фонтана…

Затем храм хотели возвести на Городском пруду. Но и у этой затеи нашлись противники. Третий раз храм решили строить в сквере у Театра драмы. И эта затея вылилась в настоящее противостояние сторонников храма и защитников сквера. Последние два дня подряд роняли забор, огораживавший стройплощадку. На место выезжали сотрудники Росгвардии и Омон.

Противостояние в сквере длились неделю.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Событие для Екатеринбурга экстраординарное, однако… не новое. Дело в том, что похожие волнения в уральской столице уже происходили в 20-х годах прошлого века. Причем связаны они были как раз со сносом Собора во имя святой великомученицы Екатерины.

КОННЫЙ ПАТРУЛЬ РАЗГОНЯЛ ТОЛПУ

Екатерининский собор начали строить одновременно с Екатеринбургом – в 1723 году. Сначала это была небольшая церковь. В старинных документах XVIII века писали:

«Складена меж деревянныя столбы из кирпича и выбелена известью. Столбы и у дверей и у окончин рамы высмолены смолою. Церковь и алтарь и трапеза покрыты тесом. На церкве глава обита белой жестью…»

С тех пор церковь не раз достраивалась, пока в 1896 году не превратилась в большой собор, второй по величине в городе. После 1918 года большевики начали борьбу с религией. Все имущество церквей было национализировано, а верующим разрешалось проводить религиозные обряды только при условии, что они объединятся в общину и через договор арендуют у новой власти место для богослужения.

Одна из таких общин появилась в 1920 году при Екатерининском соборе. Согласно условиям договора, она могла бесплатно пользоваться зданием собора для служб, но за это должна была следить за его сохранностью.

В 1922 году ситуация вдруг обострилась. Новая власть начала массово изымать ценности из церквей, мотивируя это тем, что голодающей стране нужны деньги на хлеб. Из Екатерининского собора тогда, среди прочего, изъяли около 170 килограммов серебра и самоцветов, среди которых было 13 изумрудов. Помогал советской власти протоиерей Иоанн Уфимцев. Из-за этого члены общины затаили на него обиду и вскоре изгнали его из своих рядов.

С XVIII века здание не раз перестраивалось. Свой окончательный вид оно обрело лишь в 1896 году. Фото: Госархив

Однако так просто уходить он не захотел. В 1924 году Уфимцев создал свою общину и попросил власти передать ему и его сторонникам Екатерининский собор вместе со всем имуществом. Ему дали «добро» на аренду собора. Однако предыдущая община посчитала такое решение несправедливым и 18 октября не пустила в собор Уфимцева, когда тот пришел принимать имущество.

«Когда комиссия явилась в собор, там уже собралась «посторонняя публика», - описывает те события историк Ирина Манькова в своей книге «Храм в сердце и памяти» 2000 года. – Началась сдача-приемка имущества. Тем временем народ все прибывал и прибывал. Толпа начала роптать по поводу деятельности совета прежней общины, но в это время жена ее председателя Татьяна Максимовна Корзухина закричала, что окрисполком не имеет никакого права вмешиваться в дела церкви и церковное имущество принадлежит прихожанам. Она стала призывать народ не давать священнику И.Уфимцеву служить»

Уфимцев попытался пройти к алтарю, но получил отпор. Жена председателя прежней общины сильно толкнула его, из-за чего он улетел в сторону.

Затем его побили и вытолкали на улицу. Вокруг собора собралась толпа – около полутысячи человек. Милиция успокаивала людей, но безуспешно. Лишь когда прибыл конный патруль, толпу удалось усмирить.

Екатерининский собор по величине был вторым в городе. Фото: Госархив

Но на этом противостояние не прекратилось. Оно продолжалось семь дней – с 18 по 25 октября. Представители прежней общины снова и снова собирались в соборе, отказывались отдавать новой общине ключи и церковные документы. Выяснение отношений происходило на повышенных тонах. В итоге советские власти заявили, что происходящее это «антисоветское и контрреволюционное выступление с дальнейшей вербовкой контрреволюционной группы» и вообще запретило всякие богослужения и собрания в Екатерининском соборе. Для надежности они поставили рядом пост милиции.

ХОТЕЛИ СДЕЛАТЬ НОВЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА

В начале 1929 года большевики усилили борьбу с церковью – ЦК ВКП(б) принял постановление «О мерах по усилению антирелигиозной работы». После этого на страницах свердловских газет снова и снова стали появляться публикации посвященные борьбе с религией. 2 февраля 1930 года, например, с закрытой по постановлению Горсовета церкви Александра Невского, которая также называлась Кафедральным собором, начали снимать колокола. Фотографии этого события тогда появились в уральской печати. Необходимость снятия колоколов объяснялась нуждами промышленности. Кроме того журналисты сообщали, что 2800 рабочих попросили Окрисполком передать эту церковь под школу.

Публиковались в газетах объявления о «Митингах безбожников». Один из них прошел 27 февраля 1930 года.

Здание собора снесли в 1930 году. Фото: Госархив

Снова и снова печатались письма людей, называвших себя священниками, в которых они объясняли, почему решили отказаться от службы и снять с себя сан. В кратких информационных сообщениях журналисты предлагали убрать иконостас из больницы на улице 8 Марта. Церковь обвиняли в попытках сорвать посевную кампанию. В газетах публиковались лозунги антипасхальной кампании и фотографии того, как рабочие снимают крест с колокольни Кафедрального собора.

Одновременно с этим газеты писали о большой стройке, которая проходила в Екатеринбурге. Власти думали над тем, где построить зоопарк. Возводилась гостиница «Исеть» и здание облисполкома, которое и сейчас стоит на площади Труда. Город преображался, а место, на котором стоял Екатерининский собор по задумке советской власти, должно было стать его новым центром.

– Ликвидация храма обошлась без шума, – вспоминает 95-летний житель Екатеринбурга Жорж Токарев. – Люди больше внимания тогда обращали на то, что строилось в Свердловске. Впервые в городе появились пятиэтажные дома с кухнями и теплыми уборными. Напротив собора в то же время строился Главпочтамт. О нем все говорили, потому что там был и детский сад, и питание для трудящихся. Гостиницу «Исеть» потихоньку строили, городок Чекистов… Про собор как-то не говорили.

Так сто лет назад выглядел проспект Ленина и Екатерининский собор за Плотинкой. Фото: Госархив

15 февраля 1930 года горсовет закрыл храм, а материалы, из которых он сложен, решено было использовать при строительстве города, в частности при возведении здания Облисполкома по соседству. Однако снести Екатерининский собор оказалось не так-то легко. Церковь должны были снести с 5 по 8 апреля. Но пришлось взрывать аж три раза!

«Крепко были сложены стены соборов, никакими кирками и ломами нельзя было оторвать хотя бы один кирпич, а пневматических молотков еще не было, – приводят воспоминания Виктора Анфимова, бывшего работника проектного отдела «Уралмашинстроя», в Музее истории Екатеринбурга. – Только путем взрывов разрушили соборы, подорвали внутри некоторые колонны и своды так, что здания рухнули внутрь и ни один осколок от стен не улетел в сторону и не повредил близ находившиеся дома. Получились горы кирпича и железных связей. Шов раствора так крепок, что кирпич раскалывался, а шов не разрушался»

Позже на месте собора появилась площадь Труда и фонтан Каменный цветок. А в октябре 1997 года там началось строительство часовни Во Имя Святой Великомученицы Екатерины, которая стоит там по сей день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где проголосовать за место под храм в Екатеринбурге: список адресов

В ближайшее воскресенье, 13 октября, с 8 до 20 часов в Екатеринбурге пройдет опрос по выбору площадки для строительства храма Святой Екатерины. (Подробности)

«Это примирит горожан»: В мэрии Екатеринбурга ответили Соловьеву на его слова по опросу

В минувшие выходные в Екатеринбурге наконец-то побывал телеведущий Владимир Соловьев, который обещал прогуляться по скверу после майских событий. Тогда здесь столкнулись сторонники возведения храма Святой Екатерины и защитники зеленой зоны от застройки. (Подробнее)