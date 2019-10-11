Свердловский губернатор объяснил, почему жителям Екатеринбурга нужно сделать выбор

СЕГОДНЯ 14:27 2019-10-11T14:27:58+03:00

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В воскресенье, 13 октября, для жителей Екатеринбурга проведут опрос по выбору места для строительства храма Святой Екатерины.

В связи с этим к горожанам обратился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который рассказал, почему важно прийти на опрос и выразить свое мнение. Акцент глава региона сделал на том, что спросы вокруг выбора площадки для строительства, не утихают целое десятилетие. И теперь пора поставить точку в этом вопросе.

- За эти годы рассматривались разные варианты размещения будущего Кафедрального собора, готовились разные проекта. Но ни один из них не нашел отклика у абсолютного большинства горожан, - говорит Евгений Куйвашев.

Политик уверен, что жители уральской столицы понимают важность строительства храма, называя процесс «важным шагом к самоидентичности».

- Собор станет не просто знаковым объектом для верующих. Он станет нашей достопримечательностью, духовным и культурным символом Свердловской области, - уверен губернатор.

Сейчас важно мирно завершить многолетние споры, придя к единому мнению. Лучший вариант для этого – участие в опросе, говорит глава региона. По словам Евгения Куйвашева, власти региона и города заинтересованы в том, чтобы голосование было честным и объективным. Это даст достоверные результаты.

Во всех районах Екатеринбурга 13 октября с 8 утра до 20 часов будут работать больше 50 пунктов для голосования во всех районах города. Их полный перечень можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU