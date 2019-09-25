Кинофестиваль «Россия» 2019 в Екатеринбурге: фильм про Юрия Шевчука и гости из разных стран

В Екатеринбурге с 1 по 6 октября 2019 года пройдет тридцатый юбилейный кинофестиваль документального кино «Россия».

На протяжении шести дней зрители бесплатно смогут посмотреть лучшие работы режиссеров из разных стран, которые представят на жителей и гостей Екатеринбурга в кинотеатре «Салют». Отметим, что часть фильмов покажут в первый и единственный раз.

ПРЕМЬЕРА ОТ ФЕДОРЧЕНКО

Для участия в кинофестивале «Россия» в этом году отобрали 45 кинокартин. Россию на кинофоруме представят режиссеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Краснодара, Новосибирска и Кирова.

Также здесь свое творчество представят авторы из Грузии (фильм «Прозрачный мир»), Белоруссии (фильм «Вядо»), Киргизии (фильм «Учитель»), Армении (фильм «Баина») и совместную картину России и Казахстана – «Петь свои песни».

Откроют фестиваль «Россия» премьерой всемирно известного режиссера из Екатеринбурга Алексея Федорченко «Кино эпохи перемен». Комедия-реквием рассказывает о создании кинофильмов на провинциальных киностудиях в конце прошлого века.

Сразу три кинокартины режиссеров из Екатеринбурга презентуют в кинотеатре «Салют» в дни проведения фестиваля: «Сны о России» Павла Фаттахутдинова, «Санитар» Елены Дубковой и «Летсплей» Владимира Головнева.

В жюри приглашают опытных кинематографистов. Фото: организаторы фестиваля

Полная программа кинофестиваля:

КОНКУРС ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

«Благовест», Москва, режиссер Е.Чач, 23 минуты.

«Боевая кукла», Москва, режиссер Е.Шереметьева, 52 минуты.

«Бой», Москва, режиссер М.Арбугаев, 78 минут.

«Вырваться. История Любви», Пермь, режиссер О.Аверкиева, 45 минут.

«Вядо», Минск, режиссер Г.Адамович, 42 минуты.

«Изобрести еще вчера», Москва, режиссер Н.Маковецкая, 33 минуты.

«Кино эпохи перемен», Екатеринбург, режиссер А.Федорченко, 60 минут.

«Комбриг», Краснодар, режиссер В.Тимошенко, 60 минут.

«Ларек», Санкт-Петербург, режиссер Д.Фетисов, 17 минут.

«Летсплей», Екатеринбург, режиссер В.Головнев, 28 минут.

«Необратимая химия», Москва, режиссер Д.Мартиросян, 36 минут.

«Не уходи отсюда», Москва, режиссер В.Самородов, М.Труш, 52 минуты.

«Ничего личного», Москва, режиссер Е.Милых, 38 минут.

«Обстоятельства места и времени», Москва, режиссер Д.Кабаков, 91 минута.

«Оханский слон», Пермь, режиссер М.Кудряшова, 52 минуты.

«Петь свои песни», Москва, Алматы, режиссер К.Суворова, 75 минут.

«Полет чемпиона», Москва, режиссер С.Головецкий, 49 минут.

«Прозрачный мир», Тбилиси, режиссер В.Кунцев-Габашвили, 82 минуты.

«Реанимация», Краснодар, режиссеры С.Ставинов и А.Тимощенко, 64 минуты.

«Ригерт», Новосибирск, режиссер В.Эйснер, 62 минуты.

«Россия. Многие лета…», Москва, режиссер А.Малечкин, 44 минуты.

«Санитар», Екатеринбург, режиссер Е.Дубкова, 45 минут.

«Сенин день», Москва, режиссер Т.Скабард, 39 минут.

«Сны о России», Екатеринбург, режиссер П.Фаттахутдинов, 44 минуты.

«Учитель», Бишкек, режиссер И.Аджибаев, 24 минуты.

«Черное, белое и между», Санкт-Петербург, режиссер Ю.Лукьянова, 17 минут.

«Я так люблю тебя, мама», Санкт-Петербург, режиссеры С.Печеных и А.Рудикова, 45 минут.

Для просмотра в кинотеатре организуют несколько площадок. Фото: организаторы фестиваля

КОНКУРС ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

«Fermata», Москва, режиссер О.Фокина, 62 минуты.

«Баина», Ереван, режиссер Л.Петросян, 20 минут.

«Василий Шукшин. Я пришел дать вам волю…», Москва, режиссер Ю.Малюгин, 64 минуты.

«Дом у реки», Киров, режиссер А.Погребной, 39 минут.

«За успех нашего безнадежного дела», Москва, режиссеры Н.Милетич и Е. Гопынкин, 81 минута.

«Затихшие голоса», Санкт-Петербург, режиссер А.Кожевникова, 18 минут.

«Изобретатель курдского велосипеда», Москва, Режиссеры Т.Киселева и В.Вольф, 52 минуты.

«Илья Кормильцев. В поисках цельного человека», Москва, режиссер А.Голикова, 52 минуты.

«Карл Булла – Первый», Санкт-Петербург, режиссер И.Иванов 39 минут.

«Лебединый рай», Москва, режиссер Е.Безбородов, 39 минут.

«Пропасть. Робот-коллектор», Москва, режиссер Д.Завильгельский, 39 минут.

«Солдаты спорта», Москва, режиссеры Г.Каюмов и Е.Толдонова, 39 минут.

«Страсти по мамонту», Москва, режиссер С.Ястржембский, 52 минуты.

«Театр Валентины Токарской. История одной удивительной судьбы», Москва, режиссер И.Твердовский, 120 минут.

«Теленгиты. Кочевники 21 века», Москва, режиссер А.Борисов, 49 минут.

«Телеутская песнь», Москва, режиссер А.Ананин, 44 минуты.

«Экспозиция войны», Москва, режиссер В.Сидоренко, 52 минуты.

«Юра-музыкант», посвящение творчеству Юрия Шевчука, Москва, режиссер П.Селин, 88 минут.