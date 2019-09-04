100+ Forum Russia: города будущего построят роботы

Эксперты форума высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia», который пройдет в Екатеринбурге с 29 октября по 1 ноября 2019 года вместе со Всемирным днем городов, расскажут, как напечатать дом на 3D-принтере и построить современное здание из сверхлегких, прочных и экологичных материалов.

Среди спикеров форума – разработчики роботизированных технологий и авторы проектов мирового масштаба из Южной Кореи, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Турции и России. Технологии печати домов на 3D-принтере представит генеральный директор компании «Winsun» Ма И’Хэ (Ma Yi He). Среди кейсов компании – возведение первого в мире офисного здания в Дубае и жилых домов в Китае по технологии 3D-печати. В качестве «чернил» в принтере используются высококачественный цемент и стекловолокно, получаемые в результате переработки строительных и промышленных отходов, при этом общая стоимость и сроки реализации проекта снижаются до 50 процентов в сравнении с традиционными технологиями.

С открытой лекцией «Диалог между архитектурой и технологиями» выступит Мелике Алтынышик – основатель и руководитель турецкого архитектурного бюро Melike Alt n k Architects. Один из её ключевых проектов – Музей робототехники в Сеуле. Особенность объекта в том, что в строительстве будут задействованы 3D-принтеры, дроны и роботы, которые соберут и сварят металлические панели конструкции. Открытие музея запланировано уже в 2022 году.

О том, какая техника появится на стройплощадках России в ближайшем будущем, в рамках форума расскажет генеральный директор компании «АРЛИФТ» Сергей Арнаутов.

«В дальнейшем всё больше типовых задач будут автоматизированы, роботы постепенно будут заменять труд человека. Однако ценность уникальных решений, экспертных знаний команды останется. И очень важно вовремя сделать грамотное и эффективное разделение ресурсов: уникальные и сложные проекты – профессионалам с использованием современных технологий, типовые действия – роботам», – отметил Сергей Арнаутов.

«На стройках начинают появляться экскаваторы без оператора и роботы-каменщики, машины проектируют и реализуют сложные задачи. Новые технологии в корне изменят подход к конструированию. С их помощью можно будет создавать здания любой конфигурации. Автоматизация процессов поможет минимизировать строительные отходы и улучшить экологическую обстановку – на строительных площадках станет тише и чище. Об этих тенденциях мы и будем говорить на форуме», – рассказала руководитель рабочей группы Оргкомитета 100+ Forum Russia Вера Белоус.

Напомним, регистрация на VI Международный форум и выставку высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia открыта по ссылке http://www.forum-100.ru.