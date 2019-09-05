На Дацюка надейся, а сам в плей-офф попадай: олигарх Козицын о планах «Автомобилиста» на сезон

В преддверии нового сезона КХЛ руководители ХК «Автомобилист» рассказали о задачах, которые стоят перед командой, о подготовке и звездных игроках. Напомним, что прошлый сезон стал лучшим в истории клуба из Екатеринбурга.

«СЕЗОН БУДЕТ СЛОЖНЫМ»

- Нам тяжело дались победы над «Северсталью» и «Витязем». Произошёл ряд изменений в составе, команда строится заново. Сезон будет очень сложным, особенно на «Востоке». Легких и проходных матчей не будет. Остаётся лишь сражаться в каждом матче и биться до конца. Думаю, что через пару месяцев нас ожидает спад, но главное подойти во всеоружии к весне - периоду плей-офф, - отмечает главный тренер ХК «Автомобилист» Андрей Мартемьянов.

«В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ НАМ НЕ ХВАТИЛО ОПЫТА»

- Хочу поздравить всех с началом сезона, первыми двумя победами. В прошлом сезоне нам чуть-чуть не хватило опыта и сил, но думаю, что всем понравилась наша игра. Впервые мы дошли до второго этапа плей-офф и сумели достичь беспроигрышной серии в 18 матчей. Надеюсь, что в этом сезоне мы также оправдаем надежды фанатов, - заявил президент клуба Андрей Козицын.

«ФАНАТЫ ВЕРЯТ В КЛУБ»

- Хочу поблагодарить болельщиков, которые очень активно нас поддерживают. На трибунах стало больше людей, а значит - фанаты верят в клуб. Мы будем стараться оправдать их ожидания. Кроме того у нас появился новый абонемент «выходного дня» - это прежде всего для тех, кто живет за пределами Екатеринбурга и не могут вовремя купить билет. Так вот в этот абонемент войдут семь матчей против топ-клубов, - директор «Автомобилиста» Максим Рябков.

Вопросы Тренеру Мартемьянову:

- Когда мы увидим в игре Павла Дацюка?

- Павел восстанавливается, надеюсь, в конце сентября он сможет помочь команде.

- У вас были претензии к качеству покрытия после игры с Витязем?

- Да, но это было сказано на эмоциях. Знаю, что строится новая ледовая арена, надеюсь, там лёд будет лучше.

Президент клуба Андрей Козицин рассказал о планах на новый сезонФото: Алексей БУЛАТОВ

Вопрос Андрею Козицыну:

- На каком этапе находится строительство новой ледовой арены УГМК?

- Все формальности улажены, ждём, когда нас выдадут разрешение на строительство. По плану - открытие намечено на 2022 год.

- Вы постепенно открываете новые ледовые площадки по всей области. Когда это принесёт результат в виде профессиональных хоккеистов?

- Да, все больше молодых ребят начинают заниматься хоккеем. Такими темпами через 5-8 лет у нас не будет проблем с молодыми спортсменами.

- Какие задачи на сезон?

- Сделать все, чтобы попасть в плей-офф Кубка Гагарина. На Дацюка очень надеемся, тем более, что он наш воспитанник. Повторюсь, очень рад, что выиграли первые игры.

Сразу после сезона «Автомобилист» продлил контракты с лидерами - вратарем Якубом Коваржем на два года, с нападающим Анатолием Голышевым - на четыре года.

Кстати, в прошлом году Коварж установил рекорд КХЛ по количеству побед в регулярном чемпионате среди вратарей - 38 игры. В восьми из них он отыграл на ноль. Для чешского хоккеиста этот сезон станет шестым в составе «Автомобилиста».

Воспитанник клуба Анатолий Голышев выступает за команды клуба с 2012-го года. На его счету 86 голов в 307-ми играх. В прошлом сезоне Голышев набрал 45 (21+24) очков.