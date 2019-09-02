2019-09-02T20:36:16+03:00
Спорт

«Автомобилист» начал сезон КХЛ с победы над «Северсталью»

Уральская команда переиграла череповецкую команду в домашнем матче
Алина СУРИНА
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Фото: ХК «Автомобилист»Фото: ХК «Автомобилист»
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«Автомобилист» начал сезон КХЛ с победы в домашнем матче. Уральская команда переиграла «Северсталь» в овертайме 3:2. Встреча, проходила в КРК «Уралец» в Екатеринбурге.

- Напряжение матча чувствовалось. Парни горели желанием сделать результат, но на контратаках потеряли немного позицию. Плюс, что проявили волю и характер, - поделился Мартемьянов Андрей, главный тренер ХК «Автомобилист».

Начало встречи осталось за гостями. Череповецкий клуб вышел вперёд уже на 5-й минуте - первую шайбу в матче на свой счёт записал Евгений Бодров. Вторую - Игорь Гераськин.

Фото: ХК «Автомобилист»

Фото: ХК «Автомобилист»

- Я думаю, хорошая игра была. Напряжение держала до конца. Минус для нашей команды, что при счете 2:0 не удержали победу. Большой плюс, что взяли 50 процентов очков в Екатеринбурге. Я думаю не всем это удастся, - сказал Андрей Разин, главный тренер ХК «Северсталь».

Во втором игровом отрезке команды обменялись результативными бросками - на гол Игоря Гераськина хозяева ответили заброшенной шайбой Питера Холланда. В третьем периоде Денис Бодров восстановил паритет. Основное время закончилось вничью, а в овертайме победу хозяевам принёс Вячеслав Литовченко.

4 сентября «Автомобилист» примет на своём льду «Витязь», а команда Андрея Разина в этот же день сыграет в гостях с «Металлургом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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