2019-09-03T09:33:18+03:00
Экономика

Ежегодный проект «Неделя сметчика на Урале» традиционно пройдет в Екатеринбурге

Организатором проекта выступает Сибирский межрегиональный учебный центр при поддержке Института стоимостного инжиниринга и контроля качества строительства.
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Фото: Департамент информационной политики Свердловской областиФото: Департамент информационной политики Свердловской области
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«Неделя сметчика на Урале» - профессионально-ориентированное мероприятие и крупнейший ежегодный проект в области стоимостного инжиниринга пройдет в Екатеринбурге с 23 по 27 сентября. Организатором проекта выступает Сибирский межрегиональный учебный центр при поддержке Института стоимостного инжиниринга и контроля качества строительства.

Учитывая стремительное развитие строительной сферы и внедрение различных новшеств в работу специалистов, ведущими экспертами страны в области ценообразования и сметного нормирования был подготовлен обширный методический материал. Рассмотрение судебных практик, проведение практических занятий, сравнение опыта работы коллег ровно, как и общее взаимодействие будет являться неотъемлемой частью всей «Недели сметчика на Урале». Основными темами для обсуждения станут:

• Ремонтно-строительные работы: сметы, договоры, расчеты;

• Ценообразование и сметное нормирование в строительстве;

• Составление смет на проектно-изыскательские работы;

• Особенности составления смет на пусконаладочные работы и АСУ ТП

• Определение стоимости строительства с применением укрупненных сметных нормативов.

В рамках недельных обсуждений, совершенно новый курс будет презентован участникам проекта – «Руководитель сметно-договорного отдела». Специалисты смогут более углубленно изучить направления деятельности в сфере ценообразования и сметного нормирования с позиции управленца и разработать эффективные методы взаимодействия внутри отдела.

Завершающим этапом станет общее обсуждение волнующих тем в формате «Круглого стола». Участие примут слушатели и эксперты Недели сметчика, а также представители краевой Государственной экспертизы. Слушатели смогут заранее подготовить вопросы и в течении дня получить развернутый аргументированный ответ с практическими рекомендациями по применению в работе.

Получить дополнительную информацию можно на сайте или по тел. 8-800-700-86-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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