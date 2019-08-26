Как избежать осенней депрессии на Урале: советы специалиста
Осень далеко не каждый год радует уральцев хорошей погодой. После сезона отпусков многие жители Свердловской области не сразу входят в рабочий ритм из-за осенней депрессии. Люди попросту начинают хандрить.
Врач-невролог Анжела Амбарян из Екатеринбурга, рассказала, как предупредить меланхолию в начале осени без помощи антидепрессантов.
ОТКУДА БЕРЕТСЯ ДЕПРЕССИЯ
Нервная система чувствительна к переменам погоды. Но главную роль в депрессии играет подсознание.
- Весна воспринимается как начало жизни, а осень – конец прошлого и подведение итогов, - говорит врач. - Важно отнестись к началу нового сезона философски. Поэтесса Светлана Аль-Хади писала следующие строки о меланхолии: «Не осень в нашей грусти виновата, а лишь в душе отсутствие весны».
Сон - лучшее лекарство от хандрыФото: Алексей БУЛАТОВ
СОН И ХОББИ
Сон – естественное лекарство от стресса. Здоровый отдых продолжается в течение семи-восьми часов у взрослого человека, и в течение восьми-девяти часов у ребенка. Чтение книг, вязание, рисование, изготовление чего-либо своими руками расслабляют, подготавливают к отдыху. Творческий процесс приводит в форму мышление. Слушать музыку пред сном также полезно – но не в наушниках.
- Следует исключать любой внешний раздражитель, - объяснила невролог.
ШАГ ЗА ШАГОМ
Прогулка после утомительного рабочего дня – отличный способ избежать стресса.
- Переключение внимание на внешние объекты, наслаждение свежим воздухом – что может быть лучше» - говорит Анжела Амбарян. - Пройти пару остановок или зайти в парк – лучшие способы успокоиться. Физические нагрузки также полезны во время меланхолии. Они не дают «застояться» энергии и отвлекают от негативных мыслей.
СОЛНЕЧНЫЙ ВИТАМИН
Многим уральцам осенью не хватает витамина D, который вырабатывают лучи Солнца, это становится причиной душевных терзаний и недомогания. На фоне сентябрьских дождей и холодов состояние организма, который даже в летнее время обделен Солнцем, в разы ухудшается.
Необходимо вводить лучи искусственно – благодаря каплям витамина D3. Это недорогое и безопасное средство, которое продается в аптеке без рецепта врача.
Больше витаминов, желательно со своего огородаФото: Алексей БУЛАТОВ
ФРУКТОВЫЙ ПЕРЕКУС
- Сладкую пищу желательно есть в пределах нормы. Допускается горький шоколад, - советует Анжела. - А еще стоит позабыть о фастфуде. Дело в том, что именно к вредному питанию быстро привыкает организм. Если однажды обделить его в нездоровой пище, неудовлетворенное чувство ответит печалью и раздражением. Это знают все: фрукты хорошо сказываются на самочувствии. Делайте акцент на фруктах и овощах с огорода.
Соблюдайте эти простые правила и убедитесь, что осень – это такое же прекрасное время года, как и лето!
ИСТОЧНИК KP.RU