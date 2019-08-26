Как избежать осенней депрессии на Урале: советы специалиста

Осень далеко не каждый год радует уральцев хорошей погодой. После сезона отпусков многие жители Свердловской области не сразу входят в рабочий ритм из-за осенней депрессии. Люди попросту начинают хандрить.

Врач-невролог Анжела Амбарян из Екатеринбурга, рассказала, как предупредить меланхолию в начале осени без помощи антидепрессантов.

ОТКУДА БЕРЕТСЯ ДЕПРЕССИЯ

Нервная система чувствительна к переменам погоды. Но главную роль в депрессии играет подсознание.

- Весна воспринимается как начало жизни, а осень – конец прошлого и подведение итогов, - говорит врач. - Важно отнестись к началу нового сезона философски. Поэтесса Светлана Аль-Хади писала следующие строки о меланхолии: «Не осень в нашей грусти виновата, а лишь в душе отсутствие весны».

Сон - лучшее лекарство от хандрыФото: Алексей БУЛАТОВ

СОН И ХОББИ

Сон – естественное лекарство от стресса. Здоровый отдых продолжается в течение семи-восьми часов у взрослого человека, и в течение восьми-девяти часов у ребенка. Чтение книг, вязание, рисование, изготовление чего-либо своими руками расслабляют, подготавливают к отдыху. Творческий процесс приводит в форму мышление. Слушать музыку пред сном также полезно – но не в наушниках.

- Следует исключать любой внешний раздражитель, - объяснила невролог.

ШАГ ЗА ШАГОМ

Прогулка после утомительного рабочего дня – отличный способ избежать стресса.

- Переключение внимание на внешние объекты, наслаждение свежим воздухом – что может быть лучше» - говорит Анжела Амбарян. - Пройти пару остановок или зайти в парк – лучшие способы успокоиться. Физические нагрузки также полезны во время меланхолии. Они не дают «застояться» энергии и отвлекают от негативных мыслей.

СОЛНЕЧНЫЙ ВИТАМИН

Многим уральцам осенью не хватает витамина D, который вырабатывают лучи Солнца, это становится причиной душевных терзаний и недомогания. На фоне сентябрьских дождей и холодов состояние организма, который даже в летнее время обделен Солнцем, в разы ухудшается.

Необходимо вводить лучи искусственно – благодаря каплям витамина D3. Это недорогое и безопасное средство, которое продается в аптеке без рецепта врача.

Больше витаминов, желательно со своего огородаФото: Алексей БУЛАТОВ

ФРУКТОВЫЙ ПЕРЕКУС

- Сладкую пищу желательно есть в пределах нормы. Допускается горький шоколад, - советует Анжела. - А еще стоит позабыть о фастфуде. Дело в том, что именно к вредному питанию быстро привыкает организм. Если однажды обделить его в нездоровой пище, неудовлетворенное чувство ответит печалью и раздражением. Это знают все: фрукты хорошо сказываются на самочувствии. Делайте акцент на фруктах и овощах с огорода.

Соблюдайте эти простые правила и убедитесь, что осень – это такое же прекрасное время года, как и лето!