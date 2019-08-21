Вот это подарок: Антон Шипулин остался кандидатом в депутаты Госдумы в свой день рождения

У бывшей звезды биатлона Антона Шипулина сегодня настоящий праздник. И речь не о дне рождения, который у него как раз 21 августа (ему, кстати, исполнилось 32 года, - Ред.). Просто сегодня в Свердловском областном суде решался вопрос, сможет он участвовать в сентябрьских выборах, или не сможет. И ответ утвердительный: сможет.

Антон Шипулин баллотируется в Государственную Думу от Серовского избирательного округа. Летом он подал документы, его зарегистрировали как кандидата, а затем вдруг последовал иск от его соперника на выборах Алексея Коровина. По его данным на момент регистрации у Шипулина были в собственности ценные бумаги иностранного банка. А по закону у того, кто идет на выборы такого зарубежного имущества быть не должно.

Во время процесса вместо Шипулина на вопросы судьи отвечала его адвокат.Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседание Шипулин решил явиться лично. Одет он был в джинсы и пиджак поверх рубашки.

- Очень волнуюсь, - поделился с «Комсомолкой» Шипулин перед тем, как войти в зал. - Это первый раз в моей жизни, когда я иду в суд.

На заседании Шипулин пришел не один, а с адвокатом. Так что отвечать самому на вопросы судьи ему не пришлось. Пока шло разбирательство, он сидел и крутил ручку в руках, видимо, от волнения.

Истец, кстати, сам в суд не пришел. Его интересы представлял адвокат. Были еще представитель избиркома и прокуратуры.

Представитель истца просил суд затребовать у Сбербанка информацию о зарубежных счетах Шипулина. А адвокат спортсмена настаивала на том, что это только попытка затянуть рассмотрение дела.

- Доводы не состоятельны, доказательств не представлено, - взяла слово Татьяна Романова, представитель спортсмена. - Шипулин имел ценные бумаги. Они были куплены в рамках договора о брокерском обслуживании. 12 июля Шипулин передал заявку на отчуждение ценных бумаг. В этот же день было отчуждение. Вся эта информация подтверждается отчетом брокера.

В избиркоме, кстати, с иском тоже не согласились. Да и представитель прокуратуры сказал, что возражает против того, чтобы запрашивать данные о счетах Шипулина у Сбербанка.

- Для отказа в регистрации Антона Шипулина, как кандидата отсутствуют основания, - добавил представитель прокуратуры. - Просим в удовлетворении иска отказать.

И в итоге судья решила: в удовлетворении иска отказать.

После заседания спортсмен отправился отмечать с близкими свой День рождения.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сейчас первая мысль: отпраздновать день рождения, - сказал «Комсомолке» Шипулин, выходя из зала суда. - Мне было интересно поприсутствовать на заседании. В следующий раз, наверное, не приду. Сегодня мне хватило. Мог потратить эти два часа иначе.

- Как же так получилось, что подавая документы на регистрацию, вы не упомянули про зарубежные счета? - интересуемся мы.

- Это чисто техническая ошибка, - ответил Шипулин. - Раньше я не подавал подобные декларации. Скрывать данные о себе умысла не было. Ошибка произошла. В этой ситуации я сам виноват на 100%.

После этого кандидат Антон Шипулин отправился праздновать свой день рождения с близкими и отвечать на поздравительные СМС, которые приходили, пока он сидел на процессе.

Кстати, эта история напоминает ситуацию вокруг Павла Грудинина, кандидата от КПРФ на выборах президента в 2018 году. В феврале прошлого года в СМИ появлялась информация о том, что у него есть счета в зарубежных банках. Сам Грудинин называл это информационным вбросом.

- Такие случаи происходят на выборах с новичками, - отметил Анатолий Гагарин, политолог. - Грудинина с иностранными активами не сняли. А здесь человек (Шипулин, - Ред.) от них избавился до выборов. Но Грудинин бизнесмен, он знал все нюансы. А тут молодой спортсмен, но он предусмотрительно освободился от активов.

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