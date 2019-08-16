СЕГОДНЯ 18:24 2019-08-16T18:24:27+03:00

У кандидата в депутаты Свердловской области Антона Шипулина нашли незадекларированные 13 миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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У бывшего биатлониста и кандидата в депутаты Свердловской области Антона Шипулина нашли незадекларированные 13 миллионов рублей. Документ опубликован избирательной комиссией Свердловской области.

- Шипулин Антон Владимирович не задекларировал 10 тысяч облигаций «Сбербанка» на сумму 10 миллионов рублей и 50 структурированных нот «Коммерцбанк АГ» на 3,6 миллиона рублей, указано в документе «Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами на выборах депутата Государственной Думы по избирательному округу Свердловская область - Серовский избирательный округ № 174».

Антон Шипулин много лет был лидером российской сборной по биатлону. Но в конце минувшего года он объявил о завершении карьеры. О желании принять участие в предвыборной кампании бывший биатлонист объявил 23 марта, а в июле его официально зарегистрировали как кандидата.

ИСТОЧНИК KP.RU