2019-08-21T10:06:07+03:00
Общество

Баба Яга поздравила с Днем рождения своего любимца

Юный Екатеринбург отметил свое 296-летие
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Баба Яга подходила к горожанам, с радостью фотографировалась с ними, делилась шутками и житейскими мудростями. Фото: Baba YagaБаба Яга подходила к горожанам, с радостью фотографировалась с ними, делилась шутками и житейскими мудростями. Фото: Baba Yaga
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17 августа Баба Яга прилетела на День рождения города, который буквально вырос на ее глазах. Празднование Дня города в Екатеринбурге проходило на нескольких площадках. Чтобы успеть поздравить всех участников торжества, Баба Яга перемещалась по городу на Гироступе.

Бабушка знает толк не только в народных танцах, но и в хип-хоп ритмах. Фото: Baba Yaga

Бабушка знает толк не только в народных танцах, но и в хип-хоп ритмах. Фото: Baba Yaga

День выдался насыщенным. Сперва народная бабуля исполнила свои хиты на сцене Главпочтама. Зрители, разогретые хитом «Еду», охотно пустились в пляс вместе с Бабой Ягой и ее копиями – ростовыми куклами. То, что бабушка знает толк не только в народных танцах, но и в хип-хоп ритмах, стало для многих неожиданностью. А как только зазвучала рэп-композиция «Баба с бородой», собравшиеся стали покачивать головами в ритм песни.

Танцы горожан с Бабой Ягой и ее копиями – ростовыми куклами. Фото: Baba Yaga

Танцы горожан с Бабой Ягой и ее копиями – ростовыми куклами. Фото: Baba Yaga

Теплый прием екатеринбуржцев так растрогал Бабу Ягу, что ей хотелось пообщаться с каждым гостем праздника лично – она подходила к горожанам, с радостью фотографировалась с ними, делилась шутками и житейскими мудростями. А к кому бабуля не успевала подойти, подходили ростовые куклы – очаровательные и щедрые Яги. Они раздавали из своих авосек маски, картонные кокошники и богатырские шлемы. Эти аксессуары были очень кстати во время традиционного карнавального шествия на Октябрьской площади.

Во время карнавального шествия каждый мог примерить на себя образ Бабы Яги. Фото: Baba Yaga

Во время карнавального шествия каждый мог примерить на себя образ Бабы Яги. Фото: Baba Yaga

Завершила Баба Яга свой визит в Екатеринбург зажигательной песней «По пятьдесят», исполненной на Площади 1905 года. После бабули на сцену выходили «Чайф», и хотелось спеть что-то особенно приятное и бодрящее всех гостей и участников торжества, которое продолжалось до глубокой ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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