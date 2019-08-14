«Чуть не задохнулся»: жителей поселка Верх-Нейвинский напугал рыжий дым, шедший с местного предприятия
Очевидцами довольно жуткой картины стали жители поселка Верх-Нейвинск, что под Новоуральском. Густой рыжий дым валил из трубы местного предприятия и стелился по округе и по местному пруду, словно туман. После случившегося жители поселка стали делиться своими тревогами по поводу случившегося в социальных сетях.
Ядовитый дым в Новоуральске.Видео: Таватуй Озеров
«Люди, что за прикольчики, очнитесь! Вы все пьете воду из этого пруда, думаете, какое содержание тяжелых металлов будет в воде после ЧП? По-хорошему, властям нужно вводить режим ЧС», - написал в группе «#NVK | Новоуральск ВКонтакте» пользователь Андрей Шишотов
«Там же пожар», - написала Наталья Бурдина
«Цвет дыма вроде должен быть другим», - отметил Михаил Пеганов
«Я на Черном мысу был как раз когда пыхнуло, чуть не задохнулся», - написал Дмитрий Ануфриев
Дым стелился по воде местного пруда. Фото: Новости Новоуральска, vk.com
Как оказалось, рыжий дым шел из трубы филиала предприятия «ПСЦМ» «Уралэлектромеди».
– Аварийной ситуации на предприятии не было, – прокомментировали в администрации Производства сплавов цветных металлов. – Появление рыжего дыма из трубы металлургического цеха филиала ПСЦМ связано с проведением запланированных работ по очистке технологического оборудования. Экологическая ситуация в норме. На качество атмосферного воздуха данная ситуация не повлияла, дым приобрел "нормальный" цвет в течение нескольких минут.
ИСТОЧНИК KP.RU