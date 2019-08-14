«Чуть не задохнулся»: жителей поселка Верх-Нейвинский напугал рыжий дым, шедший с местного предприятия

Очевидцами довольно жуткой картины стали жители поселка Верх-Нейвинск, что под Новоуральском. Густой рыжий дым валил из трубы местного предприятия и стелился по округе и по местному пруду, словно туман. После случившегося жители поселка стали делиться своими тревогами по поводу случившегося в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/725862" frameborder="0"></iframe> Ядовитый дым в Новоуральске.Видео: Таватуй Озеров

«Люди, что за прикольчики, очнитесь! Вы все пьете воду из этого пруда, думаете, какое содержание тяжелых металлов будет в воде после ЧП? По-хорошему, властям нужно вводить режим ЧС», - написал в группе «#NVK | Новоуральск ВКонтакте» пользователь Андрей Шишотов

«Там же пожар», - написала Наталья Бурдина

«Цвет дыма вроде должен быть другим», - отметил Михаил Пеганов

«Я на Черном мысу был как раз когда пыхнуло, чуть не задохнулся», - написал Дмитрий Ануфриев

Дым стелился по воде местного пруда. Фото: Новости Новоуральска, vk.com

Как оказалось, рыжий дым шел из трубы филиала предприятия «ПСЦМ» «Уралэлектромеди».

– Аварийной ситуации на предприятии не было, – прокомментировали в администрации Производства сплавов цветных металлов. – Появление рыжего дыма из трубы металлургического цеха филиала ПСЦМ связано с проведением запланированных работ по очистке технологического оборудования. Экологическая ситуация в норме. На качество атмосферного воздуха данная ситуация не повлияла, дым приобрел "нормальный" цвет в течение нескольких минут.