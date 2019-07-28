2019-07-28T13:25:35+03:00
Происшествия

Пешеходы в тяжелом состоянии: в Екатеринбурге пассажирский автобус переехал людей, перебегавших дорогу

По словам водителя, он ехал на зеленый, а люди нарушили правила
Юлия СТАЛИНА
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Фото: vk.com "Инцидент Екатеринбург"Фото: vk.com "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге под колеса автобуса угодили два человека. ДТП произошло на ВИЗе в воскресенье днем, 28 июля. На перекрестке Токарей-Крауля автобус №85 поворачивал на лево и, не заметив пешеходов, сбил мужчину и женщину.

- Пешеходов госпитализировали в больницу. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии, - рассказывают в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга. – По предварительным данным, люди переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

Сотрудники полиции допросили водителя автобуса. Мужчина говорит, что не виноват, он поехал, когда загорелся разрешающий сигнал светофора.

- Со слов водителя, пешеходы переходили дорогу на красный запрещающий сигнал светофора, в связи с чем специалистами изучаются записи с видеорегистраторов и камер наблюдения, - передают показания мужчины областная прокуратура.

Известно, что маршрут обслуживает ЕМУП «Гортранс». Прокуратура проверит перевозчика и затем примет решение. Правоохранители выяснят, был ли исправен сам автобус и в каком состоянии на рабочем месте находился водитель.

- Известно, что маршрут обслуживает ЕМУП «Гортранс». Прокуратура проверит перевозчика и затем примет решение.

Если вы стали свидетелем этого ДТП, присылайте свои фото или видео на нашу почту kp.ekb@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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