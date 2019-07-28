Пешеходы в тяжелом состоянии: в Екатеринбурге пассажирский автобус переехал людей, перебегавших дорогу

В Екатеринбурге под колеса автобуса угодили два человека. ДТП произошло на ВИЗе в воскресенье днем, 28 июля. На перекрестке Токарей-Крауля автобус №85 поворачивал на лево и, не заметив пешеходов, сбил мужчину и женщину.

- Пешеходов госпитализировали в больницу. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии, - рассказывают в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга. – По предварительным данным, люди переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

Сотрудники полиции допросили водителя автобуса. Мужчина говорит, что не виноват, он поехал, когда загорелся разрешающий сигнал светофора.

- Со слов водителя, пешеходы переходили дорогу на красный запрещающий сигнал светофора, в связи с чем специалистами изучаются записи с видеорегистраторов и камер наблюдения, - передают показания мужчины областная прокуратура.

Известно, что маршрут обслуживает ЕМУП «Гортранс». Прокуратура проверит перевозчика и затем примет решение. Правоохранители выяснят, был ли исправен сам автобус и в каком состоянии на рабочем месте находился водитель.

- Известно, что маршрут обслуживает ЕМУП «Гортранс». Прокуратура проверит перевозчика и затем примет решение.

Если вы стали свидетелем этого ДТП, присылайте свои фото или видео на нашу почту kp.ekb@phkp.ru.