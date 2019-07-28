Перебегали на красный: водитель автобуса, который сбил пешеходов в Екатеринбурге, рассказал свою версию

СЕГОДНЯ 12:52 2019-07-28T12:54:17+03:00

Сейчас прокуратура начала проверку по факту ДТП

Изменить размер текста: A A

Прокуратору Свердловской области выясняет обстоятельства ДТП на ВИЗе, где пассажирский автобус сбил пешеходов. Происшествие случилось в воскресенье днем, 28 июля, на пересечении улицы Токарей и Крауля. Автобус № 85 поворачивал налево и наехал на мужчину и женщину. Пострадавших увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

- Со слов водителя, пешеходы переходили дорогу на красный запрещающий сигнал светофора, в связи с чем специалистами изучаются записи с видеорегистраторов и камер наблюдения,- рассказали в прокуратуре по Свердловской области.

Известно, что маршрут обслуживает ЕМУП «Гортранс». Прокуратура проверит перевозчика и затем примет решение.

- Будет установлено, когда проводился последний технический осмотр указанного автобуса, был ли он исправен на момент выхода на линию, а также проходил ли водитель медицинский осмотр до начала смены. Особое внимание будет обращено на соблюдение нормативов труда и отдыха водителя пассажирского автобуса, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU