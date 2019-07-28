2019-07-28T12:54:17+03:00
Происшествия

Перебегали на красный: водитель автобуса, который сбил пешеходов в Екатеринбурге, рассказал свою версию

Сейчас прокуратура начала проверку по факту ДТП
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Под колеса попали мужчина и женщина. Фото: vk.com "Инцидент Екатеринбург"Под колеса попали мужчина и женщина. Фото: vk.com "Инцидент Екатеринбург"
Изменить размер текста:

Прокуратору Свердловской области выясняет обстоятельства ДТП на ВИЗе, где пассажирский автобус сбил пешеходов. Происшествие случилось в воскресенье днем, 28 июля, на пересечении улицы Токарей и Крауля. Автобус № 85 поворачивал налево и наехал на мужчину и женщину. Пострадавших увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

- Со слов водителя, пешеходы переходили дорогу на красный запрещающий сигнал светофора, в связи с чем специалистами изучаются записи с видеорегистраторов и камер наблюдения,- рассказали в прокуратуре по Свердловской области.

Известно, что маршрут обслуживает ЕМУП «Гортранс». Прокуратура проверит перевозчика и затем примет решение.

- Будет установлено, когда проводился последний технический осмотр указанного автобуса, был ли он исправен на момент выхода на линию, а также проходил ли водитель медицинский осмотр до начала смены. Особое внимание будет обращено на соблюдение нормативов труда и отдыха водителя пассажирского автобуса, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Для тех, кто любит»: в Екатеринбурге Наина Ельцина установила лавочку у Театра драмы
Пластиковый капкан: в Верхней Пышме спасли котенка, который застрял в приоткрытом окне
Двое госпитализированы: в Екатеринбурге автобус сбил пешеходов
Хотела заработать на бирже: на Урале у пенсионерки мошенники сняли все деньги с карты и оформили кредит
«Я пришел сюда за титулом»: боец Иван Штырков боится акклиматизации во время боя в Японии
Водитель-рецидивист сбил троих девочек на «зебре» в Нижнем Тагиле
Несколько самолетов не смогли приземлиться в Екатеринбурге из-за тумана
В Каменске-Уральском пожарные устроили велогонку
Школьника и его друга, врезавшихся на мотоцикле в кирпичный забор, положили в больницу
«Женщину с ожогами увезли в больницу»: в жилом доме под Ревдой рванул газовый баллон
Екатеринбург вошел в пятерку самых цветочных городов России
В Екатеринбурге пожарные пять часов спасали горящий дом от огня
«Задержки рейсов и навязывание услуг»: в Роспотребнадзоре рассказали, на что чаще всего жалуются уральские туристы
«Взял на таран»: в Екатеринбурге водитель BMW въехал в бар, когда не смог купить шампанское за 100 тысяч
Ко Дню города в Екатеринбурге закончат реконструкцию Основинского парка
Полиция и бойцы ГУФСИН в Камышлове, вооружившись щитами, учились бороться с неповиновением заключенных
«Не опять, а снова»: в Свердловской области объявили штормовое предупреждение
Рядом с улицей Вилонова в Екатеринбурге могут построить парковку на четыре сотни мест
«Урал» в Москве проиграл «Динамо» со счетом 0:2
«Почти как Деточкин из «Берегись автомобиля»: в Каменске-Уральском поймали парня укравшего гараж
Под Режом во время экскурсии утонул 12-летний воспитанник детского дома
В Орджоникидзевском районе началась борьба с палатками, незаконно торгующими овощами
В Шувакише иномарка сбила пятилетнюю девочку
В Екатеринбурге будут тестировать два фонарных столба, работающих от солнца