Лишение госнаград и штраф в 12 миллионов: бывшего мэра Каменска-Уральского посадили на 8 лет за взятку

Бывшего мэра Каменска-Уральского признали виновным в получении взятки в 6 миллионов рублей. Как рассказали в областной прокуратуре, Михаил Астахов брал деньги у подрядчика, который строил муниципальный детский сад.

- В 2014 году Астахов получил от директора коммерческой организации, выступавшей подрядчиком по муниципальным контрактам на строительство здания детского сада, а также двух многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной адресной программы, взятку в размере 3% от цены контрактов — всего на сумму около 6 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В Следственном комитете отметили, что в обмен на это он покровительствовал в принятии работ, в том числе и не выполненных.

Задержание мэра Каменска-Уральского.Органами Следственного комитета по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы города Каменска-Уральского и администрации Каменск-Уральского городского округа. Он обвиняется по статье Уголовного кодекса "Получение взятки в особо крупном размере" .

- В ходе расследования был проведён комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Была назначена и проведена судебная почерковедческая экспертиза, допрошено более 30 свидетелей, проведено несколько обысков в жилище и иных помещениях, выемки финансовой, строительной и иной документации в различных организациях. В обеспечительных целях через суд наложен арест на имущество обвиняемого, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Также чиновник получил от представителя строительной фирмы имущество и автомобили Toyota-Venza. Астахова задержали сотруденики ФСБ в аэропорту Екатеринбурга 12 мая 2018 года, когда он возвращался на Урал из отпуска.

Синарский районный суд Каменска-Уральского назначил Астахову восемь лет лишения с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере двукратной суммы взятки – порядка 12 миллионов рублей, а также лишил экс-мэра государственных наград. Приговор в законную силу не вступил.