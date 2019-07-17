От Храма-на-Крови до Ганиной ямы: 60 тысяч паломников прошли крестным ходом в Екатеринбурге

Ночью часть Екатеринбурга вновь превратилась в пешеходную зону. Больше 60 тысяч паломников прошли крестным ходом от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы. Все эти мероприятия приурочены к годовщине гибели царской семьи. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года большевики расстреляли в подвале дома Ипатьева Николая II, его родных и четырех слуг. После этого тела вывезли за город в место, которое сейчас известно, как Ганина яма. Ночной крестный ход символически повторяет этот маршрут.

Все эти мероприятия приурочены к годовщине гибели царской семьи.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как правила крестный ход начинается в третьем часу ночи. Но палаточный городок для паломников со всей страны растелился еще день назад. На площади возле Храма-на-Крови установили туалеты, пункты питания и места для молитвы.

Паломники шли целыми семьями.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шествие началось сразу после божественной литургии возле церкви, затем люди двинулись в путь. Среди паломников были целые семьи, женщины с колясками, старики. Возглавил ход глава Екатеринбургской епархии митрополит Кирилл и бывший глава епархии, а теперь митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

За ночь православные преодолели 21 километр.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Десятки тысяч людей стартовали от центра города, а затем по Халтурина, Технической и Решетской, через поселок Шувакиш, паломники прошли 21 километр до мужского монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев. Путь не простой, многие люди еще несли в руках флаги и тяжелые иконы.

Паломники говорят, что в этом году организация крестного хода гораздо лучше, чем в прошлом.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Улицы, по которым шли верующие, специально перекрыли к крестному ходу. За порядком следили казаки, одетые в форму. При себе у них были нагайки.

Ночной крестный ход символически повторяет маршрут по которому везли тела расстрелянной царской семьи.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верующие шли под православные песнопения, а сама колонна растянулась по дороге почти на километр. Люди признаются, в этом году было легче идти. Хоть погода в начале не порадовала, ночью шел мелкий дождик. По всему пути были расставлены туалеты для паломников, в этот раз их хватало всем.

- Я впервые прошлась в прошлом году, но тогда народу было в разы больше. Сегодня шли спокойно, хоть и устали немного, - поделилась местная жительница Елена.

Шествие началось сразу после божественной литургии возле церкви, затем люди двинулись в путьФото: Алексей БУЛАТОВ

Верующие достигли стен монастыря во имя святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме к семи часам утра. Крестный ход был встречен колокольным звоном, а завершился он молебном святым Царственным Страстотерпцам.

Крестный ход был встречен колокольным звоном, а завершился он молебном святым Царственным Страстотерпцам.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весь путь прошла и княгиня Ольга Николаевна Куликовская-Романова. Дочь русских эмигрантов, родившаяся в 1926 году в Югославии, в 1986-м она вышла замуж за племянника Николая II – Тихона Николаевича Куликовского-Романова, ныне покойного.

- Я считаю, что это замечательный день, когда можно подумать о своем будущем и вспомнить прошлое, все наши грехи, которые были сотворены и то преступление, которое было сделано сто лет назад,– отмечает Ольга Куликовская-Романова. – Нужно это осмыслить, понять и пожалеть. Осознать, что было сделано колоссальное преступление. Не только взрослых, но и детей убивали ни за что. Мы должны каяться и чувствовать себя виноватыми.

Весь путь прошла и княгиня Ольга Николаевна Куликовская-Романова.Фото: Алексей БУЛАТОВ

У центра паломничества на Ганиной яме верующих кормили кашей и поили чаем. Кто-то еще некоторое время лежал на траве, отдыхал.

После крестного хода люди еще долгое время лежали на траве.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу после молебна люди начали расходится по домам. Многие двинулись в сторону поселка Шувакиш, от туда идут электрички. В этом году организовали специальные автобусы: одни ехали в сторону Екатеринбурга, другие - в Среднеуральск.

Автобусы ехали сторону Екатеринбурга и Среднеуральск.Фото: Юлия СТАЛИНА

В прошлые года народ жаловался на нехватку транспорта. В этом ничего подобно не наблюдалось. Первые автобусы набивались за пару минут и сразу уезжали, за ними появлялись другие. Через час после окончания мероприятия люди еще ждали на остановках, но автобусы продолжали ходить.