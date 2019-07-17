2019-07-17T10:19:34+03:00
Общество

От Храма-на-Крови до Ганиной ямы: 60 тысяч паломников прошли крестным ходом в Екатеринбурге

Смотрим фотографии главного события Царских дней-2019
Юлия СТАЛИНА
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Паломники дошли до Ганиной ямы к семи часам утра.Паломники дошли до Ганиной ямы к семи часам утра.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью часть Екатеринбурга вновь превратилась в пешеходную зону. Больше 60 тысяч паломников прошли крестным ходом от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы. Все эти мероприятия приурочены к годовщине гибели царской семьи. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года большевики расстреляли в подвале дома Ипатьева Николая II, его родных и четырех слуг. После этого тела вывезли за город в место, которое сейчас известно, как Ганина яма. Ночной крестный ход символически повторяет этот маршрут.

Все эти мероприятия приурочены к годовщине гибели царской семьи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все эти мероприятия приурочены к годовщине гибели царской семьи.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как правила крестный ход начинается в третьем часу ночи. Но палаточный городок для паломников со всей страны растелился еще день назад. На площади возле Храма-на-Крови установили туалеты, пункты питания и места для молитвы.

Паломники шли целыми семьями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Паломники шли целыми семьями.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шествие началось сразу после божественной литургии возле церкви, затем люди двинулись в путь. Среди паломников были целые семьи, женщины с колясками, старики. Возглавил ход глава Екатеринбургской епархии митрополит Кирилл и бывший глава епархии, а теперь митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

За ночь православные преодолели 21 километр. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За ночь православные преодолели 21 километр.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Десятки тысяч людей стартовали от центра города, а затем по Халтурина, Технической и Решетской, через поселок Шувакиш, паломники прошли 21 километр до мужского монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев. Путь не простой, многие люди еще несли в руках флаги и тяжелые иконы.

Паломники говорят, что в этом году организация крестного хода гораздо лучше, чем в прошлом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Паломники говорят, что в этом году организация крестного хода гораздо лучше, чем в прошлом.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Улицы, по которым шли верующие, специально перекрыли к крестному ходу. За порядком следили казаки, одетые в форму. При себе у них были нагайки.

Ночной крестный ход символически повторяет маршрут по которому везли тела расстрелянной царской семьи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночной крестный ход символически повторяет маршрут по которому везли тела расстрелянной царской семьи.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верующие шли под православные песнопения, а сама колонна растянулась по дороге почти на километр. Люди признаются, в этом году было легче идти. Хоть погода в начале не порадовала, ночью шел мелкий дождик. По всему пути были расставлены туалеты для паломников, в этот раз их хватало всем.

- Я впервые прошлась в прошлом году, но тогда народу было в разы больше. Сегодня шли спокойно, хоть и устали немного, - поделилась местная жительница Елена.

Шествие началось сразу после божественной литургии возле церкви, затем люди двинулись в путь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шествие началось сразу после божественной литургии возле церкви, затем люди двинулись в путьФото: Алексей БУЛАТОВ

Верующие достигли стен монастыря во имя святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме к семи часам утра. Крестный ход был встречен колокольным звоном, а завершился он молебном святым Царственным Страстотерпцам.

Крестный ход был встречен колокольным звоном, а завершился он молебном святым Царственным Страстотерпцам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крестный ход был встречен колокольным звоном, а завершился он молебном святым Царственным Страстотерпцам.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весь путь прошла и княгиня Ольга Николаевна Куликовская-Романова. Дочь русских эмигрантов, родившаяся в 1926 году в Югославии, в 1986-м она вышла замуж за племянника Николая II – Тихона Николаевича Куликовского-Романова, ныне покойного.

- Я считаю, что это замечательный день, когда можно подумать о своем будущем и вспомнить прошлое, все наши грехи, которые были сотворены и то преступление, которое было сделано сто лет назад,– отмечает Ольга Куликовская-Романова. – Нужно это осмыслить, понять и пожалеть. Осознать, что было сделано колоссальное преступление. Не только взрослых, но и детей убивали ни за что. Мы должны каяться и чувствовать себя виноватыми.

Весь путь прошла и княгиня Ольга Николаевна Куликовская-Романова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весь путь прошла и княгиня Ольга Николаевна Куликовская-Романова.Фото: Алексей БУЛАТОВ

У центра паломничества на Ганиной яме верующих кормили кашей и поили чаем. Кто-то еще некоторое время лежал на траве, отдыхал.

После крестного хода люди еще долгое время лежали на траве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После крестного хода люди еще долгое время лежали на траве.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу после молебна люди начали расходится по домам. Многие двинулись в сторону поселка Шувакиш, от туда идут электрички. В этом году организовали специальные автобусы: одни ехали в сторону Екатеринбурга, другие - в Среднеуральск.

Автобусы ехали сторону Екатеринбурга и Среднеуральск. Фото: Юлия СТАЛИНА

Автобусы ехали сторону Екатеринбурга и Среднеуральск.Фото: Юлия СТАЛИНА

В прошлые года народ жаловался на нехватку транспорта. В этом ничего подобно не наблюдалось. Первые автобусы набивались за пару минут и сразу уезжали, за ними появлялись другие. Через час после окончания мероприятия люди еще ждали на остановках, но автобусы продолжали ходить.

Первые автобусы от Ганиной ямы заполнялись буквально за пару минут. Фото: Юлия СТАЛИНА

Первые автобусы от Ганиной ямы заполнялись буквально за пару минут.Фото: Юлия СТАЛИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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