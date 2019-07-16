«Прадед притворился пьяным, чтобы не везти тела царской семьи»: на Крестный ход в Екатеринбурге пришли потомки большевиков и Романовых

Еще днем на улице Царской перед Храмом-на-Крови появились заграждения. Она оказалась перекрыта для движения транспорта от улицы Первомайской до улицы Николая Никонова. Также здесь поставили указатели «Исповедь», «Питание» и «Питьевая вода» - все для паломников, которые ежегодно собираются тут, чтобы принять участие во Всенощном бдении, Божественной Литургии и Крестном ходе, который по традиции начинается в третьем часу ночи.

Все эти мероприятия приурочены к годовщине гибели царской семьи. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года большевики расстреляли в подвале дома Ипатьева Николая II, его родных и четырех слуг. После этого тела вывезли за город в место, которое сейчас известно, как Ганина яма. Ночной крестный ход символически повторяет этот маршрут.

Вечером в Екатеринбурге стало прохладно, поэтому многие паломники пришли на службу одевшись потеплее.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Основная масса верующих стала собираться, когда стемнело. Были и пожилые люди и молодые. Что примечательно, некоторые молодые мамы взяли с собой совсем маленьких детей, которые еще не умеют ходить. Их держали на руках. Перед началом Божественной Литургии верующие, выстроившись в очередь, исповедовались перед священнослужителями.

За порядком следили казаки, одетые в форму. При себе у них были нагайки. Алтарь в этом году, как и в прошлом, священнослужители вынесли на улицу из Храма-на-Крови. Благодаря этому он был виден всем.

Но ночную службу и крестный ход в этом году также пришли потомки людей, имевших отношение к трагическим событиям 1918 года, развернувшимся в доме Ипатьева. Так, здесь оказался Петр Мультатули, правнук личного повара царской семьи Ивана Харитонова, также убитого в доме Ипатьева.

Весь день в столице Урала шел мелкий дождь, но к вечеру он перестал.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Я был здесь и год, и два года назад, – говорит Петр Мультатули. – Сразу видно, что с каждым годом это мероприятие становится все более и более солидным. Конечно, прошлый год был знаковый, потому что это было столетие со дня екатеринбургского злодеяния. И, конечно, визит святейшего патриарха год назад состоялся. Но я хочу сказать, что сегодня все лучшее, что было тогда, оно осталось.

Посетила Божественную Литургию и княгиня Ольга Николаевна Куликовская-Романова. Дочь русских эмигрантов, родившаяся в 1926 году в Югославии, в 1986-м она вышла замуж за племянника Николая II – Тихона Николаевича Куликовского-Романова, ныне покойного.

Ольга Куликовская-Романова много лет была замужем за племянником Николая II.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Я считаю, что это замечательный день, когда можно подумать о своем будущем и вспомнить прошлое, все наши грехи, которые были сотворены и то преступление, которое было сделано сто лет назад,– отмечает Ольга Куликовская-Романова. – Нужно это осмыслить, понять и пожалеть. Осознать, что было сделано колоссальное преступление. Не только взрослых, но и детей убивали ни за что. Мы должны каяться и чувствовать себя виноватыми.

Пришли к Храму-на-Крови и люди, чьи прадедушки когда-то служили в доме Ипатьева в охране.

– Мой прадедушка, Киреев, служил во внутреннем кольце охраны, – рассказывает Ирина Куньшина, первый вице-президент Уральского землячества в Москве. – Он сидел в комнате охраны в день, когда они должны были вывозить тела на Ганину яму. Но его не взяли, потому что он был не трезв. Бабушка мне рассказывала, что он на самом деле был трезвым, просто он обставил все так, чтобы не ездить на Ганину яму. В прошлом году я очень каялась за свою семью. Ежегодно я иду, потому что даже если он (прадедушка, - Ред.) не сопровождал царскую семью, а был в охране, то я считаю, что мы соучастники. Семья наша от этого очень переживает и страдает.

Верующие собирались в зоне, отделенной от Храма-на-Крови металлической оградой. К ней поставили иконы с изображениями членов царской семьи.Фото: Алексей БУЛАТОВ

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