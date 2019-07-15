2019-07-15T12:52:43+03:00
Происшествия

«Зацепились за шины под водой»: на Урале утонули два брата

Младшему было 8, старшему – 17
Мария Трапезникова
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Упал 8-летний, его брат прыгнул спасать младшего – но сам пошел ко днуУпал 8-летний, его брат прыгнул спасать младшего – но сам пошел ко днуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В поселке Песчаный под Нижним Тагилом утонуло два брата. Младшему – 8 лет, старшему – 17. В Центре защиты населения Нижнего Тагила эту информацию подтвердили. По словам директора центра Сергея Коперкина, инцидент произошел недалеко от дачных участков. Братья гуляли рядом с мостом через реку Тагил, где находятся залежи различного мусора.

- Это произошло 14 июля. Мальчик 8 лет упал и, возможно, зацепился за лежащие под водой шины и не смог выбраться. Его брат прыгнул спасать его – но сам пошел ко дну, - рассказал Коперкин.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области подчеркнули, что река в том месте изобилует порогами и водоворотами. Младшего из воды достал отец, который находился поблизости. Однако попытки оказать ему первую помощь ни к чему не привели – как и реанимационные действия, проведенные сотрудниками прибывшей «Скорой помощи».

- Только потом водолазы «Центра защиты населения» достали второго брата. Он уже был мертв, - добавили в ЦЗН.

По словам помощника руководителя СК по Свердловской области Александра Шульги, сейчас местный отдел Ленинского района Нижнего Тагила проводит проверку, выясняются причины гибели мальчиков.

- Сейчас мы опрашиваем всех очевидцев: кто что видел, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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