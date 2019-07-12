2019-07-12T15:21:57+03:00
Общество

Полпред президента Николай Цуканов согласился помогать следствию по делу о госизмене в отношении помощника

Александра Воробьева подозревают в передаче секретных сведений Польше
Лев ИСТОМИН
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Николай Цуканов шокирован арестом своего помощникаНиколай Цуканов шокирован арестом своего помощникаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов будет содействовать следствию при расследовании уголовного дела о государственной измене, которое расследуется в отношении его бывшего помощника Александра Воробьева.

- Я был шокирован случившимся. Аппарат полпреда окажет все необходимое содействие правоохранительным органам, - заявил Николай Цуканов в Екатеринбурге во время встречи с депутатами Госдумы.

По словам Цуканова, у него нет полной информации об уголовном деле. Известно, что Воробьев мог передавать секретные сведения в пользу Польши.

Александр Воробьев нахоодится под арестом в СИЗО "Лефортово". Фото: сайт полпреда по УрФО

Александр Воробьев нахоодится под арестом в СИЗО "Лефортово". Фото: сайт полпреда по УрФО

О задержании Александра Воробьева стало известно 5 июля, позже его отправили под арест в следственный изолятор «Лефортово» в Москве. Информацию довели президента России Владимира Путина. Однако во время визита в уральскую столицу 9 июля глава государства не проводил отдельных встреч со своим полпредом.

Воробьев работал с Цуканов в правительстве Калининградской области. В прошлом году он возглавил аппарат чиновника, позже став его помощником.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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