Полпред президента Николай Цуканов согласился помогать следствию по делу о госизмене в отношении помощника

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов будет содействовать следствию при расследовании уголовного дела о государственной измене, которое расследуется в отношении его бывшего помощника Александра Воробьева.

- Я был шокирован случившимся. Аппарат полпреда окажет все необходимое содействие правоохранительным органам, - заявил Николай Цуканов в Екатеринбурге во время встречи с депутатами Госдумы.

По словам Цуканова, у него нет полной информации об уголовном деле. Известно, что Воробьев мог передавать секретные сведения в пользу Польши.

Александр Воробьев нахоодится под арестом в СИЗО "Лефортово". Фото: сайт полпреда по УрФО

О задержании Александра Воробьева стало известно 5 июля, позже его отправили под арест в следственный изолятор «Лефортово» в Москве. Информацию довели президента России Владимира Путина. Однако во время визита в уральскую столицу 9 июля глава государства не проводил отдельных встреч со своим полпредом.

Воробьев работал с Цуканов в правительстве Калининградской области. В прошлом году он возглавил аппарат чиновника, позже став его помощником.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФСБ задержала помощника полпреда в УрФО по подозрению в госизмене

Речь идет о 39-летнем Александре Воробьеве (подробнее)