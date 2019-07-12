На Урале продолжают заменять государственные флаги на «фанатскую атрибутику»

В начале июля на здании администрации в селе Всеволодо-Благодатское под Североуральском порванный государственный триколор заменили на новый флаг. Вот только к государственным символам он отношения не имеет – чиновники разместили на здании флаг с гербом и надписью «Россия». Именно с такими флагами на футбольные матчи ходят болельщики. Приобрести его можно в любом киоске «Роспечати» за 100 рублей.

Но это не смутило главу Североуральского городского округа Василия Матюшенко, который записал речь на фоне «государственного символа» в день рождения поселка. Инцидентом заинтересовались сотрудники государственного заповедника «Денежкин Камень», а также «Комсомольская правда».

"Фанатская атрибутика" дешевле и ярче государственного триколора. Фото: предоставлено Робертом Карапетяном

После публикации «неправильным флагом» заинтересовались и в прокуратуре Свердловской области. Специалисты намерены изучить вопрос по факту нарушения федерального закона «О государственном флаге РФ».

- Сотрудники прокуратуры проведут мониторинг этого вопроса, изучат публикации по нему, но о проверке пока говорить рано, - рассказывают в региональной прокуратуре.

В свою очередь чиновники на достигнутом, судя по всему, останавливаться не намерены. Подобные флаги стали появляться и других населенных пунктах городского округа.

- Мне люди присылают фотографии из разных мест. На администрации поселка Черемухово, возле администрации висят эти флаги, - рассказал «Комсомолке» сотрудник «Денежкиного Камня» Роберт Карапетян.

Выступление Главы ГО Василия Матюшенко на фоне нового флага. Фото: предоставлено Робертом Карапетяном

Новый флаг на административном здании не является государственным, потому что на нем присутствуют посторонние надписи. За подобное нарушение чиновников могут привлечь к административной ответственности.

На звонок корреспондента «Комсомолки» в администрации округа не ответили.