2019-07-10T12:23:33+03:00
Общество

На Урале глава округа заменил порванный государственный флаг на здании администрации на фанатский триколор

Главное для чиновников – экономия
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Старый флаг заменили фанатской атрибутикой. Фото: Роберт КарапетянСтарый флаг заменили фанатской атрибутикой. Фото: Роберт Карапетян
Изменить размер текста:

Нестандартное решение на днях принял глава Североуральского городского округа Свердловской области Василий Матюшенко. Во время поездки в село Всеволодо-Благодатское, которое расположено на территории округа, чиновник обнаружил, что российский триколор на здании администрации пришел в негодность – его сильно потрепал ветер.

Ситуацию нужно было срочно исправлять, ведь именно на фоне флага Василий Матюшенко должен был произнести торжественную речь в честь юбилея села. Выход нашелся неожиданно: на здании решили повесить вместо государственного флага – фанатскую атрибутику: и красиво, и дешево.

Новый флаг не является государственным. Фото: Роберт Карапетян

Новый флаг не является государственным. Фото: Роберт Карапетян

- Господин Матюшенко попал впросак с российским флагом. Увидев на моих видеокадрах выцветший и разобранный в клочья флаг над администрацией села Всеволодо-Благодатское, он «распорядился» быстренько его поменять. Только флаг ему поменяли почему-то на дешевенький за 100 рублей.Такой используют футбольные болельщики – флаг с гербом и надписью «Россия». Его можно купить в любом газетном киоске, - рассказывает сотрудник заповедника «Денежкин Камень» Роберт Карапетян.

Но это не беспокоит главу округа Василия Матюшенко (слева). Фото: Роберт Карапетян

Но это не беспокоит главу округа Василия Матюшенко (слева). Фото: Роберт Карапетян

Новый флаг на административном здании не является государственным, потому что на нем присутствуют посторонние надписи. За подобное нарушение чиновников могут привлечь к административной ответственности.

На звонок корреспондента "Комсомолки" в администрации округа не ответили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В городе надо драться и за детей бояться, поэтому мы уехали
Так объясняют свои решения молодые энтузиасты, построившие поселок Программистов в Вятской лесной глубинке. Об этом «КП» писала полтора года назад. Наши журналисты Николай и Наталья Варсеговы недавно опять побывали в поселке этом
Пенсионерка из Яренска после лечения в Москве: благодаря врачам я снова начала ходить
Пациентка из Архангельской области рассказала, что в Яренске ходят слухи, что никакого лечения в Москве нет. Но она не испугалась, поехала и проверила на своем опыте: лечение есть, больницы бесплатны, врачи очень отзывчивы
Новости 24
В Екатеринбурге почти на 4% снизилась доля дешевого жилья
Трассу Екатеринбург-Тюмень отремонтируют за 1 миллиард рублей
За полгода в Екатеринбурге отремонтировали более тысячи дорожных объектов
В Екатеринбурге мужчине отказались выдавать кредит и он напал на менеджера с заточкой
«Это событие для города, региона и всей страны»: Владимир Путин поздравил Екатеринбург с получением права провести Универсиаду
В Екатеринбурге хотят построить две линии скоростного трамвая
Мэр Екатеринбурга: третья ветка метро обойдется в 70 миллиардов рублей
Мэр Екатеринбурга предложил замкнуть городскую электричку в кольцо
На Урале электричка насмерть сбила пенсионера
В Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной автомобилистам закроют правую полосу
Вместо кофе: уральцы смогут наблюдать по утрам полеты МКС
В Екатеринбурге перекроют Рижский переулок
«Очкарик», давший отпор мажору-южанину, перестал выходить на связь из колонии
Владимир Путин встретился с многодетной семьей из Екатеринбурга и покормил младшего ребенка кексом
Владимир Путин точно уехал: в третий день на дороге к ИННОПРОМу образовалась пробка
«Макет привез губернатор»: Владимиру Путину показали проект кластера Универсиады-2023, во время визита президента в УрФУ
«Воркаут, футбол, коньки»: В Екатеринбурге на Вторчермете реконструируют парк РТИ
После визита в УрФУ Владимир Путин напугал охрану и вышел к народу
Обратно в Поднебесную: китайских болельщиков, приехавших на ЧМ в Екатеринбург, депортировали на родину спустя год
Свердловская прокуратура заблокировала несколько сайтов, где продавали водительские права
На Автовокзале авария с тремя машинами и автобусом: приехала реанимация
На встрече с Путиным в Екатеринбурге студентке стало плохо
Путин рассказал, чем студентам нужно заниматься по ночам
«Ножкой эть»: в вольер к амурскому тигру в Екатеринбургском зоопарке принесли кожаный мяч
Житель Екатеринбурга расстрелял собаку прохожего во время прогулки