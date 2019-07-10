На Урале глава округа заменил порванный государственный флаг на здании администрации на фанатский триколор

Нестандартное решение на днях принял глава Североуральского городского округа Свердловской области Василий Матюшенко. Во время поездки в село Всеволодо-Благодатское, которое расположено на территории округа, чиновник обнаружил, что российский триколор на здании администрации пришел в негодность – его сильно потрепал ветер.

Ситуацию нужно было срочно исправлять, ведь именно на фоне флага Василий Матюшенко должен был произнести торжественную речь в честь юбилея села. Выход нашелся неожиданно: на здании решили повесить вместо государственного флага – фанатскую атрибутику: и красиво, и дешево.

Новый флаг не является государственным. Фото: Роберт Карапетян

- Господин Матюшенко попал впросак с российским флагом. Увидев на моих видеокадрах выцветший и разобранный в клочья флаг над администрацией села Всеволодо-Благодатское, он «распорядился» быстренько его поменять. Только флаг ему поменяли почему-то на дешевенький за 100 рублей.Такой используют футбольные болельщики – флаг с гербом и надписью «Россия». Его можно купить в любом газетном киоске, - рассказывает сотрудник заповедника «Денежкин Камень» Роберт Карапетян.

Но это не беспокоит главу округа Василия Матюшенко (слева). Фото: Роберт Карапетян

Новый флаг на административном здании не является государственным, потому что на нем присутствуют посторонние надписи. За подобное нарушение чиновников могут привлечь к административной ответственности.

На звонок корреспондента "Комсомолки" в администрации округа не ответили.