Роботы-бариста и Екатеринбург будущего: как прошел первый день «Иннопрома-2019»

Первый день Иннопрома начался с того, что в первом павильоне выставки торжественно открыли экспозицию Турции. В этом году она – страна-партнер. Поэтому среди зарубежных компаний у нее больше всего стендов. Красную ленточку разрезали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также представители турецкой стороны, среди которых был Мустафа Варанк, министр промышленности и технологий Турецкой Республики.

– Те предприятия, которые здесь представлены от Турции, это и робототехника, и металлургия, и разработчики аэрокосмических технологий, – отметил Денис Мантуров. – Очень надеемся, что новые инициативы и проекты будут реализовываться, начало которым положит выставка Иннопром. У нас много точек возможного взаимодействия между Россией и Турцией.

Эта рука робота - редкая на Иннопроме, которая не двигалась. Она была напечатана на 3Д-принтере. Механизмов внутри нее нет.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году стендами были заняты три гигантских павильона из четырех. Четвертый же, как обычно, был отдан под деловую программу – там эксперты при зрителях обсуждали насущные проблемы промышленности.

На выставке было особенно много роботов в виде механических клешней. На одних стендах они собирали башни из разноцветных кубиков, на других лазером вырезали на металлическом листе узоры цветочком, на третьих варили кофе. Чашку латте можно было получить всего за две минуты.

Второй самый часто встречающийся экспонат – шлем виртуальной реальности. Технология уже давно не новая. На стендах шлемы использовали больше для завлечения аудитории. Где-то, надев такой, можно было пострелять из биатлонного ружья в виртуальном тире, где-то посидеть за «рулем» шахтной машины, которая добывает руду под землей. На одном из стендов, с помощью технологии виртуальной реальности давали посмотреть на Екатеринбург будущего – художники изобразили участок набережной Исети в окружении высоких небоскребов, как в Дубаи.

На некоторых стендах летели искры - промышленные роботы вырезали на металле узоры.Фото: Алексей БУЛАТОВ

За первый день на выставке было подписано множество соглашений. Так, «Титановая долина» нашла общий язык с тремя компаниями, которые претендуют на статус резидента. Общая сумма соглашения – около 1,5 миллиардов рублей. Одна из компаний собирается создать в «Титановой долине» производство композитных комплектующих для авиации, автомобильного и железнодорожного транспорта. Другая компания планирует построить там завод по изготовлению труб. Третья – производить электротехническое оборудование.

В это же время Корпорация развития Среднего Урала, Московская ассоциация предпринимателей и Западно-Средиземноморская ассоциация экспортеров заключили трехстороннее соглашение о совместных инвестиционных проектах. А на стенде Свердловской области была подписана декларация о создании Консорциума «Арктическая платформа Урала».

– Свердловская область, благодаря своему географическому положению, а также развитой промышленности, науке и социально-экономическому развитию играет в освоении Арктики значительную роль, – отметил Алексей Орлов, первый заместитель губернатора Свердловской области. – Промышленность, наука и образование нашего региона ориентированы на потребности северных территорий и труднодоступных районов, идет создание интегрированной железнодорожной инфраструктуры северной и Свердловской железной дороги для обеспечения выхода к северному морскому пути.

Украшением многих экспонатов были девушки-стендистки.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ну а на стенде Екатеринбурга власти города и НПО Автоматики договорились о стратегическом партнерстве. Теперь они вместе будут формировать транспортную систему и городскую инфраструктуру.

– Внедрение интеллектуальных транспортных систем является шагом к созданию действительно умного города, – заявил Андрей Мисюра, генеральный директор НПО Автоматики. – Это поможет повысить уровень и качество жизни екатеринбуржцев, а также даст старт инновационному развитию столицы Урала.

Впереди еще три дня Иннопрома, а также саммит GMIS-2019. На него, напомним, планирует приехать президент России Владимир Путин.

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