«Опухоль нашли случайно»: в Екатеринбурге собирают деньги на операцию 15-летней девочке

В Екатеринбурге у 15-летней школьницы Оксаны Раевская случайно нашли злокачественную опухоль поджелудочной железы. Все началось с того, что девочка простудила почки и легла на лечение в ДГКБ № 9. Там злокачественную опухоль обнаружили в результате УЗИ брюшной полости.

Делать операцию в России опасно, поэтому родители девочки начали экстренный сбор денег. Ее мама уже выставила на продажу свой автомобиль.

Оксана на процедурах в больнице. Фото: предоставлено родителями Оксаны Раевской

- У Оксаны опухоль ещё «в капсуле», без метастаз, как выражаются врачи. А это значит, есть шанс удалить оперативным путём и полностью восстановиться, - рассказывает мама Оксаны Татьяна Раевская. - Но в России это «полностью» под большим вопросом. Наш хирург готов вырезать опухоль вместе с 12-ти перстной кишкой и не дай бог частью желудка. А это муки на всю жизнь. Врачи из Германии могут сохранить органы, они даже во время операции делают дообследование КТ с контрастной жидкостью, чтоб все клетки досконально проверить. Четверо опытных врачей из Екатеринбурга, в том числе и ведущий онколог-гематолог города, настоятельно рекомендуют делать операцию быстрее, т.к. рак поджелудочной распространяется быстро.

Ситуация семьи Раевских осложняется еще и тем, что необходимый их дочери врач уходит в отпуск в конце июля, а ждать пока хирург выйдет на работу – очень опасно.

У этой девочки впереди вся жизнь и у нее все должно быть хорошо! Фото: предоставлено родителями Оксаны Раевской

- Не хватает еще 1,5 миллионов рублей. Врачи нас торопят, то есть деньги нужны как можно скорее. Официальное приглашение от клиники для визы сделают только после 100% оплаты. Мы будем рады любой копеечке.

УЗИ брюшной полости девочки. Фото: предоставлено родителями Оксаны Раевской

Если вы готовы помочь семье Оксаны Раевской, то переводите средства по реквизитам ниже:

5536 9137 6981 2310 – карта «Тинькофф» банка;

4276 1629 1364 1368 – карта Сбербанка

Номер счета в Сбербанке: 40817810116542948079

БИК 046577674

Корр.счет 30101810500000000674

ИНН 7707083893

КПП 6677143001