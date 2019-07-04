2019-07-04T14:42:18+03:00
Здоровье

«Опухоль нашли случайно»: в Екатеринбурге собирают деньги на операцию 15-летней девочке

Оксана Раевская узнала страшный диагноз в больнице, куда попала с простуженными почками
Олег Галимов
Поделиться:
Фото: предоставлено родителями Оксаны РаевскойФото: предоставлено родителями Оксаны Раевской
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге у 15-летней школьницы Оксаны Раевская случайно нашли злокачественную опухоль поджелудочной железы. Все началось с того, что девочка простудила почки и легла на лечение в ДГКБ № 9. Там злокачественную опухоль обнаружили в результате УЗИ брюшной полости.

Делать операцию в России опасно, поэтому родители девочки начали экстренный сбор денег. Ее мама уже выставила на продажу свой автомобиль.

Оксана на процедурах в больнице. Фото: предоставлено родителями Оксаны Раевской

Оксана на процедурах в больнице. Фото: предоставлено родителями Оксаны Раевской

- У Оксаны опухоль ещё «в капсуле», без метастаз, как выражаются врачи. А это значит, есть шанс удалить оперативным путём и полностью восстановиться, - рассказывает мама Оксаны Татьяна Раевская. - Но в России это «полностью» под большим вопросом. Наш хирург готов вырезать опухоль вместе с 12-ти перстной кишкой и не дай бог частью желудка. А это муки на всю жизнь. Врачи из Германии могут сохранить органы, они даже во время операции делают дообследование КТ с контрастной жидкостью, чтоб все клетки досконально проверить. Четверо опытных врачей из Екатеринбурга, в том числе и ведущий онколог-гематолог города, настоятельно рекомендуют делать операцию быстрее, т.к. рак поджелудочной распространяется быстро.

Ситуация семьи Раевских осложняется еще и тем, что необходимый их дочери врач уходит в отпуск в конце июля, а ждать пока хирург выйдет на работу – очень опасно.

У этой девочки впереди вся жизнь и у нее все должно быть хорошо! Фото: предоставлено родителями Оксаны Раевской

У этой девочки впереди вся жизнь и у нее все должно быть хорошо! Фото: предоставлено родителями Оксаны Раевской

- Не хватает еще 1,5 миллионов рублей. Врачи нас торопят, то есть деньги нужны как можно скорее. Официальное приглашение от клиники для визы сделают только после 100% оплаты. Мы будем рады любой копеечке.

УЗИ брюшной полости девочки. Фото: предоставлено родителями Оксаны Раевской

УЗИ брюшной полости девочки. Фото: предоставлено родителями Оксаны Раевской

Если вы готовы помочь семье Оксаны Раевской, то переводите средства по реквизитам ниже:

5536 9137 6981 2310 – карта «Тинькофф» банка;

4276 1629 1364 1368 – карта Сбербанка

Номер счета в Сбербанке: 40817810116542948079

БИК 046577674

Корр.счет 30101810500000000674

ИНН 7707083893

КПП 6677143001

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Не могу даже уйти из жизни достойно»: в Екатеринбурге около резиденции губернатора пытался повеситься пенсионер
На Урале задержали пенсионерку с посылкой, в которой нашли 750 доз ЛСД
Свердловчане смогут бесплатно отправить по почте гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области
Евгений Куйвашев предложил без торгов отдавать землю под объекты туризма
На Урале в аварии из-за дождя пострадали женщина и два маленьких ребенка
Транспортная прокуратура начала проверку из-за задержки рейса Екатеринбург - Сургут на девять часов
«Дедушка уральского рока» Александр Пантыкин устроит музыкальное состязание с роботом на «Иннопроме»
В Екатеринбурге на день изменятся маршруты автобусов №43 и №57
Ночью на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган будет действовать реверсивное движение
«Отобрал ключи и угрожал молотком»: в Екатеринбурге задержали подозреваемого в нападении на салон сотовой связи
В Среднеуральске чиновников наказали за бродячую собаку, напавшую на ребенка
В Екатеринбурге утвердили места для работ, которые создадут на «Стенограффии»
В Екатеринбурге перекроют проезд по переулку Рижскому
«На лжедокументах есть голограмма, герб и подписи»: свердловские судебные приставы сообщили о новых мошенниках
«Это новая история в моей карьере»: Иван Штырков по прозвищу Уральский Халк выступит в Японии
«Автомобиль врезался в бетонные блоки»: ночью на ЕКАД пострадали три человека
«Екатеринбург-арену» закроют на 4 дня из-за последнего концерта группировки «Ленинград»
Netflix сняли сериал, в котором покажут расстрел Романовых в Екатеринбурге
«Ожидаются очень сильные дожди»: уральских водителей предупреждают о плохой погоде
«Это свалка в черте города»: в Красноуфимске вместо полигона построят мусоросортировочный комплекс
«Город ангелов»: байкеры Екатеринбурга и Вадим Самойлов нашли способ ответить Владимиру Соловьеву на слова о бесах
В Екатеринбурге стартовала подготовка к Универсиаде 2023: что построят в городе
«Трасса перекрыта, хлеб продают по 150 рублей»: дальнобойщик с Урала попал в эпицентр наводнения под Иркутском
Свердловскую область накрыли ливни: что делать на трассе?
Екатеринбург вошел в топ-3 по уровню зарплат: кто стал получать больше
В Екатеринбурге из-за ИННОПРОМа вводят новые автобусные маршруты
Лариса Гузеева поздравила актера Серебрякова с днем рождения фотографией из сквера в Екатеринбурге
«Noize MC, «Старый приятель, Lumen»: организаторы летней версии фестиваля «Старый Новый Рок» назвали хэдлайнеров