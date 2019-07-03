Симфоний и зрелищ: в Екатеринбурге стартовал Венский фестиваль музыкальных фильмов

Жители Екатеринбурга 3 июля с восторгом встретили юбилейный Венский фестиваль музыкальных фильмов, который продлится 25 дней.

Проспект у главного корпуса УрФУ был полностью заполнен зрителями к восьми часам вечера. Одни разместились под открытым небом на пледах. Другие – на трибунах. Увидеть сцену вблизи удавалось немногим. Повезло лишь тем, кто вовремя занял удобные места. Екатеринбуржцы с трепетом ждали группу ««Janoska Ensemble», известную во всем мире неординарным подходом к классике и мастерство импровизации. И ожидания оправдались.

Площадь Кирова заняли меломаны. Фото: Анастасия Дубинкина

Австрийский ансамбль поблагодарил жителей за теплый визит. «Екатеринбург, мы тебя любим» - обратились исполнители Ондрей, Франтишек и Роман к горожанам. Жители им бурно аплодировали. Затем заиграли скрипки и фортепиано. Музыканты сыграли хит битлз «Let it been», «Лунную сонату» и другие произведения великих классиков.

Концерт «Janoska Ensemble» собрал самых юных зрителей. Пока взрослые наслаждалась симфонической музыкой, дети катались на самокатах, доедали мороженое и вафли. Они с удовольствием пытались залезть на памятник Кирову напротив сцены. Но даже среди них находились ценители большого музыкального искусства. Многие малыши с любопытством изучали софиты и вслушивались в музыку.

Место отдыха самых юных любителей музыки. Фото: Анастасия Дубинкина

Чтобы зрители не успели проголодаться, на площадке были поставлены ларьки с закусками истряпней. Особенной популярностью пользовались закусочные и кафе, к которым протягивалась очередь голодных зрителей. Летнее лакомство – шашлыки – зрители брали нарасхват. Здесь же организовали прокат пледов и продажу сувениров.

Концерт «Янушка» продлился два часа. В конце программы звездные гости снова поблагодарили жителей за гостеприимство.

Хлеба и зрелищ для зрителей. Фото: Анастасия Дубинкина

«Венский фестиваль» только начинается. Каждое выступление звездных артистов будет начинаться с восьми часов вечера и закончится ближе к полуночи.