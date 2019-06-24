«Если за лето не сдвинемся, будем расставаться»: свердловский губернатор отчитал регоператоров после «прямой линии» Путина

«НЕ ВСЕГДА СПРАВЛЯЕТЕСЬ»

В минувший четверг на «Прямой линии» с Владимиром Путиным был вопрос о несвоевременном вывозе мусора. Среди прочего президенту рассказали и про Верхнюю Салду, жители которой жаловались на горы мусора посреди улицы. Реакция местных властей последовала незамедлительно. Горожане отметили, что всего за час после эфира дворники навели порядок по всему городу. А в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел встречу с главами региональных операторов, на котором и обсудил проблему.

– Я краснеть на всю страну не собираюсь из-за того, что кто-то не доработал, – заявил губернатор Свердловской области регоператорам. – Вы не всегда должным образом справляетесь.

На ситуацию отреагировал президентФото: Алексей БУЛАТОВ

Региональные операторы это компании, которые везут наш мусор от помойки до свалки. В Свердловской области их три. За Верхнюю Салду отвечает «Компания «Рифей».

– Там была несанкционированная свалка, – объяснил Федор Потапов, директор компании. – 18 июня к нам пришла заявка о том, что мусор находится на площадке. 19-го его ликвидировали. Но, к сожалению, получилось так, что 20 числа фотографии этой свалки появились на «Прямой линии»…

Глава «Компании «Рифей» отметил, что место, показанное президенту, находится в самом центре города и вывозят оттуда мусор два раза в день. Также он добавил, что отходы явно кто-то вывалил прямо из самосвала.

– Я жду от вас информации, кто это сделал, – сказал Евгений Куйвашев. – И я считаю, надо принять соответствующие меры, чтобы неповадно было на будущее.

Отходами занимаются три региональных оператораФото: Алексей БУЛАТОВ

СДЕЛАЛИ 11500 КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК

Мусорную реформу, кстати, на встрече «мусорной» никто не называл. О ней говорили больше, как об «экологической». Заместитель губернатора Сергей Швиндт в докладе перечислил к чему мы пришли за те шесть месяцев, что она работает. Всего в регионе есть 37 полигонов для отходов. В среднем в месяц каждый человек платит от 80 до 134 рублей за вывоз мусора. Собираемость платежей растет – с начала года она увеличилась до 48%. А в мае поднялась до 63%. Но о 100%-ных платах речи пока не идет.

– Коллеги, если вы не работаете, у вас платежей не будет, – отметил позже Евгений Куйвашев. – Поверьте мне, я это точно знаю. 19 лет моей работы было посвящено, в том числе и этим вопросам.

В области также установлено 11,5 тысяч контейнерных площадок. Еще до конца года около двух тысяч появится.

– Мы планово вступили в реформу, но претензии остаются к графику вывоза мусора, – отметил Сергей Швиндт. – Вторая проблема – медленная актуализация базы данных потребителей. Третья – наличие необоснованных отказов по перерасчету за услугу в период временного отсутствия жителей.

В Екатеринбурге частично введен раздельный сбор отходовФото: Алексей БУЛАТОВ

ДЛЯ ВЫВОЗА МУСОРА МОГУТ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ МОСТЫ

Вторым регоператором, который отчитывался по мусорной реформе, стал «ТБО «Экосервис», отвечающий за западную часть Свердловской области. Они, например, вывозят мусор из Первоуральска.

– У нас 22 муниципалитета, 70% – жители частного сектора, у которых вообще не был организован вывоз мусора, – рассказывает Радик Хисамутдинов, генеральный директор компании. – Полностью на контейнерный сбор мусора переведен Полевской. Установили там сетки для сбора пластика – это первый шаг к сортировке мусора. Но есть муниципалитеты, которые полностью самоустранились от экологической реформы.

Есть и другая проблема – из некоторых деревень и поселков возить мусор приходится на обычные свалки, а не на спецполигоны.

– В противном случае пришлось бы из Шалинского района до спецполигона везти 170 километров отходы. Это увеличило бы расходы, – говорит Радик Хисамутдинов. – Кроме того, в 2021 году планируем запустить мусоросортировочный завод с полигоном в Красноуфимске на 100 тысяч тонн согласно концессионному соглашению. Также согласно инвестиционной программе планируем реконструировать завод в Первоуральске на 200 тысяч тонн и строительство мусороперегрузочной станции с элементами сортировки в Бисерти.

Встреча с региональными операторами прошла в понедельник, 24 июня. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Кстати, мусорная реформа, вероятно, поможет восстановлению старых мостов в Свердловской области. Так, на встрече участники отметили, что опасаются использовать мусоровозы с задней загрузкой якобы из-за того, что низкая посадка может навредить старым мостам в некоторых районах.

– Дайте нам перечень этих территорий, мы поправим мосты, – сказал Сергей Швиндт.

А в «Спецавтобазе», том региональном операторе, который отвечает за восточную часть региона, включая Екатеринбург, отметили, что планируют организовать несколько показательных судов над компаниями, которые не заключают договор на вывоз мусора, либо заключают его с незаконными перевозчиками.

– Мы бы хотели закрепить в судебной практике несколько случаев для того, чтобы другим неповадно было, – говорит Наталья Зубова, руководитель «Спецавтобазы».

Главы компаний, вывозящих отходы на свалки рассказали, из-за чего мусорная реформа пока не работает в полную силу. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

На встрече губернатор отметил, что до конца года все региональные операторы должны перейти на использование мусоровозов с задней загрузкой. Пока же чаще используются машины с боковой загрузкой, которые не отвечают экологическим требованиям.

– Коллеги, я вас предупреждаю, – сказал Евгений Куйвашев. – Я ставил задачи по контейнерным площадкам, по приобретению современной техники. У вас деньги на это есть. Если мы с вами за это лето не сдвинемся, и у вас не будет актуализированных совместных с главами планов, не будут уточнены маршрутизация, сроки и порядки вывоза, имейте в виду, мы с вами будем расставаться. Зафиксированных поводов более чем достаточно.