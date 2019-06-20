На «прямой линии» Владимира Путина о мусоре в Верхней Салде узнала вся Россия

Многие россияне на собственном опыте знают – хочешь решить острую проблему – обращайся к президенту. Поэтому каждый день на сайт главы государства поступают тысячи обращений. Жалобы спускаются на региональный уровень, где о них и так наслышаны.

Другое дело – «прямая линия» с президентом: после того, как проблема озвучена в эфире – и о ней лично узнает глава государства, то решается она, как правило, в считанные дни.

Один из самых актуальных вопросов повседневности - пресловутая «мусорная реформа»: деньги с людей берут исправно, а вот услуги по сбору, вывозу и утилизации отходов предоставляются не всегда на должном уровне. С одной стороны - понятно, что для наведения порядка в любой сфере нужно время. С другой – люди не виноваты, они исправно платят и ждут взамен чистые контейнерные площадки.

Мусор убирают, но не всегда вовремяФото: Алексей БУЛАТОВ

Очередная «прямая линия» с Владимиром Путиным прошла 20 июня. Вопрос о несвоевременном вывозе мусор был озвучен одним из первых. Среди прочего президенту рассказали про уральский город Верхняя Салда, где люди жалуются на вывоз мусора.

Президент признал наличие проблемы с отходами в разных регионах, ведь этим вопросом никто толком не занимался. Путин сказал, что надеется на постепенное разрешение мусорной проблемы в ходе реформы.

- Это большая проблема, она возникла не вчера. Заниматься этим начали года два-три назад. Толчком была очередная прямая линия, когда люди в Балашихе пожаловались на то, что у них происходит. Начали об этом говорить. Мы генерируем ежегодно 70 миллионов тонн отходов. И на самом деле никто не занимается промышленной переработкой отходов. Совсем недавно мы приняли решение, я согласился предоставить право губернаторам выбирать, кто будет работать на контейнерных площадках, или региональные операторы. Некоторые считают, что регоператорам не дотянуться. Многие губернаторы считают, что регоператоры справятся. Надеюсь, что в ближайшее время мы справимся с проблемой, - ответил Владимир Путин.

Не успел президента прокомментировать проблему, как губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение заместителю министра энергетики и ЖКХ региона Егору Свалову посетить Верхнюю Салду, за мусор в которой отвечает региональный оператор – тюменская компания «Рифей». Завтра чиновник отправится в город, чтобы на месте посмотреть соблюдение графика вывоза отходов.

На ситуацию с горами неубранных отходов сразу отреагировала и прокуратура Верхней Салды.

- В целях устранения нарушений в том числе после вмешательства прокуратуры, РЭК 21 мая 2019 года издано постановление, которым снижены тарифы на услуги региональных операторов ЕМУП «Специализированная автобаза», и ООО «Компании «Рифей». При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Президент признал проблему. Фото: скрин с видео-трансляции прямой линии

В компании «Рифей» также отреагировали на ситуацию. По словам специалистов, с начала года к ним поступило 34 обращения от местных жителей.

- Вопросы касались графика вывоза ТКО, начислений, перерасчета платы и подачи заявок на вывоз мусора. Все обращения, поступившие в диспетчерскую службу регионального оператора по обращению с ТКО от жителей Верхней Салды, оперативно отработаны, замечания устранены. По факту поступившего сообщения на горячую линию Президента Российской Федерации о переполненных мусорных баках проводится проверка. Специалисты группы контроля качества выехали в Верхнюю Салду, ситуация находится на контроле, - заявили в пресс-службе регионального оператора.

А вот в администрации Верхнесалдинского городского округа комментировать ситуацию отказались.

- Мы позже подготовим комментарий. Когда – не знаем, но сейчас комментировать ничего не будем, - ответили корреспонденту «Комсомолки» в администрации.

Сами жители города отмечают, что порядок на контейнерных площадках Верхней Салды начали наводить еще во время "прямой линии" и прибрали несколько мест до окончания рабочего дня.

- По всему городу навели порядок за час! - говорит Александр Кудинов.