Мечтал погладить: 3-летнему тяжело больному малышу из Екатеринбурга устроили экскурсию в конный клуб

У каждого из нас есть заветная мечта. Причем одним она может казаться совершенно недосягаемой, а для других вполне обыденной вещью.

3-летний Родион Помазкин из Екатеринбурга обожает лошадей, таких красивых и статных животных. Нетрудно предположить, что любимой игрушкой мальчика тоже является лошадка. Однако одно дело представлять себя всадником резинового пони и совсем другое увидеть, как живут настоящие кони.

Фото: Алиса Волосникова

Малыш очень хотел побывать дома у лошадей, но осуществить это семье было трудно, так как из-за тяжелого заболевания ребенок большую часть времени вынужден передвигаться на коляске.

Исполнить мечту помогли волонтеры в рамках Всероссийского благотворительного проекта "Мечтай со мной". Вместе с мамой, папой и сестрёнкой они организовали Родиону экскурсию в конно-спортивный клуб "Белая лошадь".

Фото: Алиса Волосникова

Мальчику показали тренировочный манеж, ухоженные конюшни, рассказали про рацион и различные походки животных - шаг, рысь, галоп.

- Не только Родион, но и мы очень удивились, когда увидели автоматические поильники. А ещё у лошадей есть собственный солярий! - делится впечатлениями мама Родиона Арина Помазкина.

Фото: Алиса Волосникова

Сначала мальчик опасался приближаться к крупным животным, но быстро с ними подружился. Уже через несколько минут Родион с восторгом гладил лошадей и даже кормил их яблоками.

- Уже дома сын сказал, что в следующий раз не испугается и обязательно попробует проехать верхом, - добавила мама малыша. - Он очень рад, что его мечта побывать в гостях у лошадей исполнилась.