2019-06-23T14:44:06+03:00
Происшествия

«Это была стрелка»: что говорят местные жители о смертельной драке в Нижних Сергах

В городе работает ОМОН
Лев ИСТОМИНОлег Галимов
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Машины с омоновцами колесили по городу всю ночь. Фото: читатель "КП"Машины с омоновцами колесили по городу всю ночь. Фото: читатель "КП"
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Свердловскую область взбудоражила новость о смертельной драке в Нижних Сергах, которая произошла 22 июня у бара по улице 50-летия октября: в ходе выяснения отношений один из участников потасовки скончался на месте событий. Позже соратники погибшего стали требовать выдать им обидчика. Требовали, по словам местных жителей, настойчиво – все-таки южане привыкли держаться вместе и своих не сдавать. А тут такое! Человек погиб.

В город сразу же выехал ОМОН из Екатеринбурга, которые стал патрулировать улицы Нижних Серег. Также сюда отправились полицейские и представители регионального следственного комитета.

В официальном заявлении следователи указывают на то, что причиной смерти одного из двух подравшихся мужчин стало сердечное заболевание.

Местные жители рассказали «Комсомолке» из-за чего мог произойти конфликт.

- За день до этого южане напали на местного и толпой его сильно избили. После этого у них якобы была назначена «стрелка» у кафе. Со стороны южан туда пришло очень много человек, а со стороны местных – трое мужчин. Не думаю, что наш южанина хотел специально убить – толкнул, тот упал и умер, - рассказывает местная жительница «Комсомолке». – Второго участника драки после этого увезли в полицию. Он сейчас там.

Городок Нижние Серги, что в 90 километрах от областного центра, совсем небольшой – чуть больше 9 тысяч человек. Поэтому слухи о конфликте расползлись моментально.

Силовики держат ситуацию под контролем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Силовики держат ситуацию под контролемФото: Алексей БУЛАТОВ

- Тем более тут же стычки на улицах были, мы боимся детей из дворов выпускать. Но хорошо, что тут силовики работают, это успокаивает. А вообще, не припомню такого, чтобы бандиты весь город в страхе держали, - говорит другой житель города.

Собеседники нашего издания наотрез отказываются, чтобы их имена появлялись в прессе. Связано это с безопасностью – люди просто боятся. Этот конфликт исчерпает себя, а дальше местные и приезжие останутся один на один.

Впрочем, силовики утверждают, что ситуация под контролем, ведутся следственные действия.

- Представителям МВД удалось по «горячим следам» установить второго участника инцидента. Им оказался местный житель, рабочий коммерческого предприятия 1975 года рождения, - говорит пресс-секретарь регионального полицейского Главка Валерий Горелых.

- Согласно результатам вскрытия тела умершего, проведенного судебным медицинским экспертом, причиной смерти явилось сердечное заболевание, а не какие-либо действия со стороны постороннего лица, — сообщил пресс-секретарь СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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