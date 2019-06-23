2019-06-23T14:34:51+03:00
Происшествия

Здесь дежурит ОМОН: в Нижних Сергах смерть мужчины спровоцировала драки на улицах

Причиной стал конфликт между двумя мужчинами, один из которых скончался
Лев ИСТОМИН
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В город нагрянул ОМОНВ город нагрянул ОМОНФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижних Сергах Свердловской области дежурят сотрудники ОМОН, чтобы не спровоцировать массовые волнения. Ситуацию спровоцировала драка двух мужчин возле бара по улице 50-летия Октября, которая произошла 22 июня.

После ссоры один из оппонентов остался лежать на асфальте. Прибывшие на место драки медики констатировали смерть мужчины. После этого родственники погибшего стали требовать выдать им второго участника конфликта. Это спровоцировало несколько драк на улицах, после чего в город из Екатеринбурга приехали силовики.

ОМОН патрулирует город. Фото: читатель "КП"

ОМОН патрулирует город. Фото: читатель "КП"

- Из Екатеринбурга в Нижние Серги для оказания помощи в установлении обстоятельств гибели мужчины выехали заместитель начальника полиции ГУ МВД России по Свердловской области подполковник Александр Бутаков и группа сыщиков Управления уголовного розыска, - рассказал глава пресс-службы регионального полицейского Главка полковник Горелых. - В результате комплекса оперативных мероприятий представителям МВД удалось по горячим следам установить и второго участника инцидента. Им оказался также местный житель, рабочий коммерческого предприятия, 1975 года рождения.

Полиция взяла ситуацию под контроль Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция взяла ситуацию под контрольФото: Алексей БУЛАТОВ

Позже выяснилось, что причиной смерти мужчины стали не травмы, полученные в драке, а сердечное заболевание.

- Согласно результатам вскрытия тела умершего, проведенного судебным медицинским экспертом, причиной смерти явилось сердечное заболевание, а не какие-либо действия со стороны постороннего лица, — сообщил пресс-секретарь СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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