2019-06-19T09:30:02+03:00
Общество

Лаяла и стучала лапами в окно: в Каменске-Уральском собака спасла из пожара многодетную семью

Частный дом загорелся ранним утром, когда люди еще спали
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Выражение «Собака – лучший друг человека» существует неспроста. Вряд ли можно найти существо преданнее, чем пес. А для многодетной семьи из Каменска-Уральского собака стала настоящим ангелом-хранителем - среднеазиатская овчарка не дала своим хозяевам погибнуть в пожаре.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Возгорание в частном жилом доме по улице 1-й Набережная начался в 4 утра, когда люди еще спали. Сначала вспыхнули надворные постройки, а оттуда пламя перекинулось и на жилой дом. В это время внутри находились родители и их четверо детей.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Ни треска горящих бревен, ни запаха дыма хозяева сквозь сон не почувствовали. Поняв, что беда близко, собака, находившаяся на улице, стала громко лаять. А потом пес и вовсе, встав за задние лапы, передними принялся стучать в окно.

В результате домочадцы наконец проснулись и успели вовремя выбежать из горящего дома, а также вызвать пожарных. На тушение спасателям понадобилось порядка трех часов.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Работа осложнялась удалённостью водоисточников. Пришлось подвозить воду от ближайшего гидранта, расположенного в 1,5 километрах от места пожара, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Площадь пожара составила 230 квадратных метров. В тушении были задействованы 8 единиц техники и 24 человека личного состава.

Администрация города временно разместила многодетную семью в местном санатории. Овчарка-герой тем временем с места пожара убежала. Скорее всего, животное спряталось из-за пережитого стресса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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