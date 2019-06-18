«Я до сих пор ее люблю»: мексиканский болельщик, который сделал предложение уралочке на ЧМ-2018, намерен вернуться в Екатеринбург

А как все красиво начиналось… 28-летний Мигель Минору приехал в Екатеринбург на ЧМ-2018 поддержать свою сборную в игре против Швеции. Заплутал. И тут на перекрестке встретился взглядом с Кристиной Шестаковой. Она стояла на перекрестке с подругой и любезно согласилась проводить парня до стадиона. А дальше все закрутилось в атмосфере безумного праздника: прогулки по ночному городу, ужин в ресторане и даже совместный полет в Москву на игру мексиканской сборной… И так четыре дня. Когда настало время расставаться, Мигель решился и сделал Кристине предложение. Девушка ответила: «Да!»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/661875" frameborder="0"></iframe> Первая свадьба Мундиаля.Кристина и Мигель встретили друг друга на футболе и решили поженится. Кто там говорил, что любовь на Чемпионате закончится вместе с Чемпионатом?

- Мигель мне сразу понравился. Когда мы разошлись в первый вечер, я звонила маме и кричала: «Мамочка, я так счастлива!» А после того, как поужинали, я просто прилетела домой на крыльях, - признавалась девушка.

Мигель и Кристина делились счастьем в соцсетях. Фото: Кристина Шестакова

Пара начала готовиться к свадьбе, познакомилась с родителями друг друга. Кристина села за испанский и занялась оформлением документов для переезда в Мексику. Все как в сказке. Но героям любой сказки предстоит пройти испытания. Собственно, они-то и погубили счастье молодых. Влюбленные щедро делились в интернете фотографиями и видео о том, как развиваются их отношения. Как оказалось, зря.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/681549" frameborder="0"></iframe> Ах, эта свадьба... отменилась.Сказки не получилось. Мексиканец и россиянка, познакомившиеся на мундиале, разорвали помолвку

- После того, как стало известно о нашей истории, у нас начались проблемы. Не надо было выкладывать видео и фото, где мы вместе! – в сердцах рассказывал Мигель. – В комментариях люди стали называть Кристину проституткой. Она очень переживала по этому поводу… И нам пришлось расстаться, но я до сих пор ее люблю.

Фото: Кристина Шестакова

Правда версии жениха и невесты расходятся. Еще одной причиной подружки Кристины называют банальную измену, мол, девушка застала любимого в объятиях другой.

- Вообще-то я ехал в России с намерением отдохнуть и развлечься, а вовсе не влюбляться, - объясняет наш Ромео. – Да, я знакомился с девушками. Но мы общались, как друзья. После того, как я встретил Кристину – я перестал знакомиться с другими. Ну да, увидела она меня с девушкой, но это же была просто знакомая.

Так или иначе, но Кристина Мигеля не простила. Связь оборвала и даже сменила номер телефона.

- Мигель хороший интересный парень, он до сих пор пишет мне, что любит Кристину. Приезжал к нам в сентябре. Но дочка не хочет его видеть, - рассказывает мама девушки Любовь Черепкова. – Я не вправе влиять на ее решение. Она у меня девочка самодостаточная, успешная, если решила, что нет, значит, так тому и быть. Одно время она уезжала работать в Москву. Сейчас вернулась в Екатеринбург и все у нее хорошо!

На вопрос встретила ли Кристину свою любовь, ее мама загадочно отвечает:

- Может быть…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/661713" frameborder="0"></iframe> Мексиканец сделал предложение русской девушке через 4 дня после знакомства.

А бедолага Мигель так и уехал на Родину без невесты. А ведь завидный был жених. В Мексике у него есть парочка ресторанов и собственное рекламное агентство. Он постоянно путешествует и после расставания с любимой уже успел побывать в Париже, Праге, Нью-Йорке и Бельгии. А еще поступить в Калифорнийский университет Sonoma State University. Там он учится в магистратуре, на секундочку, за $13 000 в год.

- Я подумываю приехать в Екатеринбург, может, встречусь с Кристиной. Я ведь до сих пор люблю ее… - не отчаивается Мигель.