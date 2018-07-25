Первая свадьба мундиаля: мексиканец приехал в Екатеринбург на футбол, а нашел красавицу-невесту

25 Июль 16:05 2018-07-27T08:35:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Для кого-то ЧМ-2018 это соревнования, которые подошли к концу. А для 23-летней Кристины Шестаковой из Екатеринбурга – это начало семейной жизни.

«Я КРИЧАЛА В ТРУБКУ, ЧТО ОЧЕНЬ СЧАСТЛИВА»

27-летний мексиканец Мигель Минору приехал в уральскую столицу поддержать свою сборную. Договорился с друзьями встретится в местном баре, вышел из гостиницы и… заплутал. Интернета у бедолаги нет, русский не знает, куда идти тоже. Мигель решил довериться интуиции и повернул на первом же повороте – налево. И тут на светофоре встретился глазами с хрупкой девушкой с каштановыми волосами. Красавица стояла не одна, а с подругой.

- Мигель спросил, как дойти до центра, - вспоминает Кристина. – Я попыталась объяснить, потом показать на картах… Но я толком не знаю ни английский, ни испанский, так что подсказать путь не смогла. Мы предложили его проводить.

Фото: скриншот с видео

Всю дорогу Мигель широко улыбался, пытался шутить на ломаном английском. Девчонки половину слов не понимали, но хохотали в ответ. Ребята даже не заметили, как быстро нашли тот самый бар. Только вот мексиканец уже ни в какую не хотел расставаться с симпатичной уралочкой. Парень пригласил подруг на ужин, но девушки отказались, мол, некрасиво идти в кафе с первым попавшимся кавалером. Зато ребята обменялись телефонами. Переписывались всю ночь. И договорились встретится на следующий день.

- Когда мы встретились второй раз, мы волшебно провели день! – рассказывает Мигель. – Мы гуляли, разговаривали, смеялись. Я держал ее за руку. И не мог дождаться того момента, когда же смогу поцеловать ее.

- Если честно, то Мигель мне сразу понравился, - признается девушка. - Когда мы разошлись в первый вечер, я звонила маме и кричала: «Мамочка, я так счастлива!» А после того, как поужинали, я просто прилетела домой на крыльях.

Фото: Кристина Шестакова

«МАМА ПОДУМАЛА, ЧТО МЕНЯ ПОХИТИЛИ НА ОРГАНЫ»

Швеция Мексику обыграла. И Мигель отправился вслед за командой в столицу. Но уральскую красавицу мексиканец забыть не смог. Он писал ей из аэропорта, из Москвы. Кристине мексиканец тоже запал в душу. Девушка, недолго думая, взяла на работе отпуск, купила билеты и рванула к любимому.

- Прошло четыре дня после нашего знакомства. Мы стояли с Мигелем на Красной площади. Как вдруг Мигель опустился на колено и спросил, выйду ли я за него замуж! – восклицает невеста. – Первые 10-15 секунд я даже ничего не поняла. А потом, конечно же, сказала «Si»!(«Да» по-испански – Ред).

Фото: Кристина Шестакова

Ребята не стали тянуть и тут же рассказали родителям про то, что нашли свою любовь.

- Помню, я рассказывала маме, что красавица из России похитила мое сердце. А она так перепугалась! - смеется Мигель. – Она ведь решила, что русские хотят похитить меня и разобрать на органы, забрать сердце или почку. В Мексике все мамы такие - очень пугливые. Только когда она больше узнала про Кристину, успокоилась и обрадовалась.

Мама Кристины лично познакомилась с будущим зятем. Но пока только по телефону.

- Она сначала была в шоке, потом заплакала, потом обрадовалась, - рассказывает Кристина. - Они пока не могут толком пообщаться, потому что не понимают друг друга. Но мама уже начала учить испанский, чтобы легко болтать с будущим зятем.

«ХОЧЕТСЯ КРАСИВОЙ ЖИЗНИ»

Сейчас парочка готовится к свадьбе. Сыграть ее они планируют в Мексике. Да и жить пока тоже думают там.

- В Мексике у меня работа в рекламном агентстве, - делится Мигель. – Я пока не могу ее бросить.

Впрочем, к такому раскладу невеста готова. И уже собирает чемоданы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/661713" frameborder="0"></iframe> Мексиканец сделал предложение русской девушке через 4 дня после знакомства.

- Я уже сейчас оформляю загранпаспорт и готовлю визу, - делится девушка. - Хочется сразу получить вид на жительство, чтобы остаться в Мексике раз и навсегда. Я готова на это, лишь бы быть рядом с ним.

Тем временем, Мигель не исключает того, что после свадьбы они с молодой женой вернутся в Россию.

- Я хочу обеспечить Кристине красивую жизнь, но в Мексике это очень сложно. Поэтому я допускаю, что мы переедем к ней на Родину. Здесь намного безопаснее, чем в моей стране. К тому же, русские мне очень понравились! Они милые и добрые.