«Мы побили рекорд!»: уральские путешественники подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса

Турист из Екатеринбурга Артем Ланцев вместе с супругой претендуют на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. За сутки семейная пара успела посетить 14 объектов наследия ЮНЭСКО. Туристический забег стартовал в 2 часа ночи 16 июня в столице Германии и завершился в 1:45 17 июня в Амстердаме.

Туристы посетили 14 объектов в трех странах. Фото: страничка Артема Ланцева в Facebook

- Мы побили рекорд Гиннесса! В августе 2018 года мы решили, что в честь 65-летия присоединения России к ЮНЭСКО мы с супругой посетим больше объектов Всемирного наследия ЮНЭСКО за 24 часа, чем кто-либо в мире. Рекорд на тот момент, сейчас до утверждения наших результатов он все еще держится, 12 объектов в двух странах. Мы же решили посетить 14 объектов в 3 странах – Германии, Бельгии и Нидерландах и 9 городах от Берлина до Амстердама, - рассказывает Артем Ланцев.

По словам туриста из Екатеринбурга, тяжелее всего передвигаться между объектами было под конец суточного путешествия. После того, как уральцы побили рекорд, им пришлось отсыпаться целые сутки.

На путешествие у уральцев ушли ровно сутки. Фото: страничка Артема Ланцева в Facebook

- Сейчас готовим классный фильм о нашем рекорде и ждем официальной регистрации. В России, кстати, почти 30 объектов Всемирного наследия ЮНЭСКО, призываю всех путешествовать чаще и открывать новые места, - рассказывает Артем.