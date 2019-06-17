«Это было самоубийство»: экс-начальник Свердловской железной дороги найден мертвым в Москве

Бывший начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов был найден мертвым в своем доме в Москве. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в силовых структурах. Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе СвЖД.

Кроме того известно, что за несколько часов до смерти Миронов за встречался со своим другом Сергеем Комиссаровым, с которым работал в Екатеринбурге.

- Это произошло около часа дня в его доме в Одинцово, - рассказывает источник в силовых структурах «КП-Екатеринбург». - Это было самоубийство.

Алексей Миронов был задержан в середине декабря прошлого года по обвинению в получении взяток, и изначально суд отправил железнодорожника в СИЗО, но уже в начале 2019-го его отпустили под домашний арест. На свободе он оказался в конце прошлой недели после того, как выплатил залог в пять миллионов рублей.

С самого начала Миронов полностью отрицал свою вину, а его адвокаты называли обвинения смехотворными.

- В уголовном деле фигурируют четыре эпизода: три связанные со взятками и еще один с работами на перегоне Разъезд Обский — Разъезд Островной Сургутского региона обслуживания. Якобы, при выполнении работ по установке железнодорожных путей, Миронов украл щебня на сумму более 6 миллионов рублей. Обвинения смехотворны, а все свидетели, мягко говоря, не самые добросовестные люди. О каких взятках вообще может идти речь, когда Миронов и сам далеко не бедный человек?! - рассказывал адвокат Сергей Колоссовский за три дня до смерти Миронова.

В ходе следствия у Миронова закончился контракт с РЖД, после чего на Свердловской железной дороге появился новый начальник.

В уголовном деле Алексея Миронова четыре эпизода, но высокопоставленный железнодорожник свою вину отрицалФото: Алексей БУЛАТОВ

СПРАВКА «КП»

Алексей Миронов родился в 1964 году в Казахстане. В 1986 году он окончил Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Вагоностроение и вагонное хозяйство». После обучения он работал на Среднеазиатской железной дороге.

Трудился на должности начальника базы запаса вагонов Ташкентского отделения, затем дослужился до поездного диспетчера отдела перевозок Единого диспетчерского центра по управлению движением поездов.

В 1994 году его перевели на Юго-Восточную железную дорогу. Он проработал там 12 лет, дослужился до начальника службы перевозок филиала ОАО «РЖД». В 2000 году он закончил Российский Государственный открытый технический университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте».

А в феврале 2006 года он стал начальником Департамента управления перевозками ОАО «РЖД». В 2011 году Миронов стал начальником Свердловской железной дороги. Был награжден медалями «100 лет Транссибирской магистрали», «За развитие железных дорог», знаком «Почетный железнодорожник ОАО «Российские железные дороги»

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