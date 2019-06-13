«У него была большая зарплата»: экс-начальника СвЖД выпустят на свободу за пять миллионов рублей

Экс-начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов в скором времени окажется на свободе. Накануне Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил ему меру пресечения и установил залог в размере пяти миллионов рублей.

По словам адвоката Сергея Колосовского, вполне возможно, что деньги будут уплачены до конца этой недели.

- Миронов выплатит эту сумму, так как он был руководителем СвЖД и у него была большая зарплата, - рассказал в разговоре с «КП» Колосовский. – В уголовном деле фигурируют четыре эпизода: три связанные с взятками и еще один с работами на перегоне Разъезд Обский — Разъезд Островной Сургутского региона обслуживания, в процессе которых Миронов, якобы, причинил ущерб на сумму более 6 миллионов рублей. Обвинения смехотворны, а все свидетели, мягко говоря, не самые добросовестные люди. О каких взятках вообще может идти речь, когда Миронов и сам далеко не бедный человек?!

Алексей Миронов был задержан в середине декабря прошлого года, и изначально суд отправил железнодорожника в СИЗО, но уже в начале 2019-го его отпустили под домашний арест. В ходе следствия у Миронова закончился контракт с РЖД, после чего на Свердловской железной дороге появился новый начальник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/682289" frameborder="0"></iframe> Алексей Миронов после оглашения меры пресечения.Олег Галимов

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