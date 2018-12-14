2018-12-14T17:11:18+03:00
Происшествия

«Считаю себя невиновным»:начальника Свердловской железной дороги арестовали на два месяца

Алексея Миронова подозревают во взятке в 650 тысяч рублей
Данил СВЕЧКОВОлег ГалимовПавел ПИВОВАРОВ
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Алексей Миронов просил суд позволить ему работать, пока идет следствие.Алексей Миронов просил суд позволить ему работать, пока идет следствие.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ленинском районном суде начали разбираться с уголовным делом Алексея Миронова, начальника Свердловской железной дороги. Накануне его задержали по подозрению во взяточничестве. Сегодня главу уральского филиала РЖД доставили в зал суд в наручниках, чтобы определить ему меру пресечения. Сам Миронов свою вину не признал.

В зал суда Алексея Миронова доставили в наручниках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В зал суда Алексея Миронова доставили в наручниках.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Считаю себя не виновным по предьявленному мне обвинению, - заявил в суде Алексей Миронов. - Я просил бы суд избрать меру не пресечения и дать возможность мне заниматься моей деятельностью в рамках проведения следственных мероприятий.

Поначалу общаться с журналистами Миронов не хотел, но впоследствии заявил:

- Это провокация! Я докажу свою невиновность!

В Екатеринбурге выбирают меру пресечения начальнику Свердловской железной дороги.Алексей БУЛАТОВ

Адвокат же Миронова ходатайствовал о внесении залога на сумму, какую суд укажет. Кроме того, он озвучил награды, которые получал начальник СвЖД. На заседание пришло множество журналистов, однако следователи попросили суд удалить прессу в коридор, чтобы сохранить тайну следствия. В итоге всю прессу действительно удалили из зала, но пригласили на оглашение решения. И суд решил, что на время следствия Миронова надо арестовать.

- В отношении обвиняемого назначить меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть по 12 февраля 2019 года включительно, - зачитал решение судья.

Кроме того, выяснилась сумма взятки в получении которой он подозревается - 650 тысяч рублей. Такую сумму назвал во время общения с журналистами сам Миронов.

- Я считаю это циничной провокацией, – заявил после оглашения решения Алексей Миронов. - Находясь под арестом, я не представляю, как начальник Свердловской железной дороги, никому никакой угрозы. Как я могу сегодня давить на следователей, если есть системы контроля, просто не понятно?

Алексей Миронов после оглашения меры пресечения.Олег Галимов

Адвокат Миронова ходатайствовал о внесении залога. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат Миронова ходатайствовал о внесении залога.Фото: Алексей БУЛАТОВ

СПРАВКА «КП»

КОГО ЛОВИЛИ НА УРАЛЕ ЗА ВЗЯТКИ В 2018 ГОДУ

Уходящий год оказался в Свердловской области богатым на коррупционеров . «КП - Екатеринбург» вспомнила самые резонансные уголовные дела.

Мэр попался на шести миллионах.

Бывший мэр Каменск-Уральского Михаил Астахов. Любителя легкой наживы сотрудники УФСБ задержали 12 мая этого года. Теперь, уже бывший мэр одного из крупнейших городов области, взял от директора строительной кампании почти 6 миллионов рублей. Еще и иномарку Toyota – Venza. Все это богатство бизнесмен передал чиновнику за принятие нужных решений по двум муниципальным контрактам. О том, были ли деньги в машине или оба «дара» были приняты по отдельности, следователи не разглашают (подробности)

Генерал полиции «прикрывал» игроманов

В начале октября экс - замглавы ГУ МВД РФ по Свердловской области Владимир Романюк попался на крышевании немного ни мало игорного бизнеса (и это несмотря на то, что президент давно обозначил города, где в России играют в казино). «Заступник азартных людей» получил миллион рублей за возврат собственнику конфискованных игровых автоматов. Романюк был задержан в Москве. Кстати, говоря, генерал жил там, рядом с «вором в законе» Юрием Пичугиным, известным в криминальных кругах как «Пичуга». По данным следственных органов, этот эпизод не единственный в криминальной табели Романюка. Теперь некогда влиятельному полицейскому грозит до десяти лет тюрьмы. В настоящее время он находится под домашним арестом (подробности)

Начальника полиции задержали ФСБ

В начале ноября попался на взятке начальник полиции Первоуральска Олег Грехов. Полковник вышел из подъезда своего дома и как обычно сел в служебный автомобиль. Но выезд из двора закрыл темный микроавтобус. Вышедшие из него люди в бронежилетах задержали Грехова. Ему было предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ «Получение взятки». В целом коррупция среди свердловских полицейских очень распространена. По данным ГУ МВД по Свердловской области, только за 2018 год сотрудники следственного комитета возбудили 71 дело в отношении взяточников в полиции. (подробности)

Сначала Миронов не хотел общаться с журналистами, но ближе к конце заседания все-таки назвал случившееся "провокацией". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сначала Миронов не хотел общаться с журналистами, но ближе к конце заседания все-таки назвал случившееся "провокацией".Фото: Алексей БУЛАТОВ

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