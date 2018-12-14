«Считаю себя невиновным»:начальника Свердловской железной дороги арестовали на два месяца

В Ленинском районном суде начали разбираться с уголовным делом Алексея Миронова, начальника Свердловской железной дороги. Накануне его задержали по подозрению во взяточничестве. Сегодня главу уральского филиала РЖД доставили в зал суд в наручниках, чтобы определить ему меру пресечения. Сам Миронов свою вину не признал.

В зал суда Алексея Миронова доставили в наручниках.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Считаю себя не виновным по предьявленному мне обвинению, - заявил в суде Алексей Миронов. - Я просил бы суд избрать меру не пресечения и дать возможность мне заниматься моей деятельностью в рамках проведения следственных мероприятий.

Поначалу общаться с журналистами Миронов не хотел, но впоследствии заявил:

- Это провокация! Я докажу свою невиновность!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/682260" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге выбирают меру пресечения начальнику Свердловской железной дороги.Алексей БУЛАТОВ

Адвокат же Миронова ходатайствовал о внесении залога на сумму, какую суд укажет. Кроме того, он озвучил награды, которые получал начальник СвЖД. На заседание пришло множество журналистов, однако следователи попросили суд удалить прессу в коридор, чтобы сохранить тайну следствия. В итоге всю прессу действительно удалили из зала, но пригласили на оглашение решения. И суд решил, что на время следствия Миронова надо арестовать.

- В отношении обвиняемого назначить меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть по 12 февраля 2019 года включительно, - зачитал решение судья.

Кроме того, выяснилась сумма взятки в получении которой он подозревается - 650 тысяч рублей. Такую сумму назвал во время общения с журналистами сам Миронов.

- Я считаю это циничной провокацией, – заявил после оглашения решения Алексей Миронов. - Находясь под арестом, я не представляю, как начальник Свердловской железной дороги, никому никакой угрозы. Как я могу сегодня давить на следователей, если есть системы контроля, просто не понятно?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/682289" frameborder="0"></iframe> Алексей Миронов после оглашения меры пресечения.Олег Галимов

Адвокат Миронова ходатайствовал о внесении залога.Фото: Алексей БУЛАТОВ