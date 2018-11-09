2018-11-09T15:45:21+03:00
Происшествия

Вину не признал: Глава полиции Первоуральска отправился на два месяца в СИЗО

Силовика обвиняют в получении взятки
Лев Истомин
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Фото: gorodskievesti.ru/Анна НеволинФото: gorodskievesti.ru/Анна Неволин
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Главу полиции Первоуральска Олега Грехова по решению Октябрьского районного суда Екатеринбурга 9 ноября отправили на два месяца в следственный изолятор, где он пробудет до 6 января 2019 года, если ему не продлят срок заключения под стражей.

- Октябрьский районный суд города Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия об аресте начальника отдела МВД России по Первоуральску Олега Грехова, обвиняемого по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ. Постановление суда еще не вступило в законную силу, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе областного суда.

Грехова подозревают в получении крупной взятки. Мужчину задержали 7 ноября дома, куда нагрянули сотрудники подразделения собственной безопасности регионального Главка и ФСБ-шники.

- В настоящее время проводится ряд оперативно-следственных действий, - рассказал глава пресс-службы областного Главка полковник Валерий Горелых.

Также у следователей есть версия, что Грехов мог быть причастен к подготовке покушения на политика Евгения Ройзмана, которое готовилось в 2011 году. Именно сотрудник полиции мог передать посторонним лицам распечатки телефонных разговоров Ройзмана.

На суд Олег Грехов находился в клетке в наручниках. Во время заседания он вел себя спокойно. После заседания арестант заявил, что не считает себя виновным.

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