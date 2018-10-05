2018-10-05T10:14:07+03:00
Происшествия

Следователи просят ареста начальника подразделения УМВД Екатеринбурга, в кабинете которого прошли обыски

Судебное заседание назначено на сегодня
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Защита Воронина настаивает на его невиновностиЗащита Воронина настаивает на его невиновностиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ленинский суд Екатеринбурга поступило ходатайство, в котором следователи просят арестовать начальника ОЭБиПК УВД города Эдуарда Воронина. В пресс-службе суда сообщили, что заседание по этому вопросу пройдет сегодня в 14:15. Дело будет рассматривать судья Владимир Ушаков.

- Вчера следователи попытались незаконно - в отсутствии защитника - предъявить обвинения. Заведомо зная, что у меня в два часа суд в Челябинске, они назначают предъявление на это время, - рассказал "КП-Екатеринбург" адвокат Воронина Сергей Колосовский. - Суть обвинения бредовая. Якобы три года назад генерал Романюк дал Воронину незаконное указание не трогать игровую компанию. При этом подчиненные же Воронина и закрыли через месяц эту компанию. Вся суть в том, что пытаются выбить показания против Романюка.

Утром 3 октября в полицейское управление Екатеринбурга нагрянули с обыском сотрудники ФСБ и СК России. В областном полицейском главке тогда уточнили, что обыск проводился в кабинете одного из руководителей оперативного подразделения, который не является ни начальником УМВД ни его заместителем.

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