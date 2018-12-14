2018-12-14T10:39:07+03:00
Происшествия

Начальника Свердловской железной дороги задержали по подозрению во взяточничестве

Ему грозит до 12 лет лишения свободы
Данил СВЕЧКОВ
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Алексея Миронова уже допросили в качестве подозреваемого.Алексея Миронова уже допросили в качестве подозреваемого.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале начальника Свердловской железной дороги подозревают во взяточничестве. В частности, под прицел Следственного комитета, транспортной полиции и ФСБ попал Алексей Миронов. Силовики возбудили уголовное дело по статье "получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере".

- В настоящее время начальник Свердловской железной дороги задержан, допрошен в качестве подозреваемого, - сообщают в Уральском следственном управлении на транспорте СКР. - В рамках уголовного дела проведен личный обыск задержанного, ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Следователями СК России проверяется причастность Алексея Миронова к совершению иных преступлений.

Сегодня следствие будет избирать для начальника СВЖД меру пресечения. По уголовному делу подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы, а также штраф в размере шестидесятикратной суммы взятки. В Свердловской железной дороги отказались комментировать произошедшее.

Алексей Миронов родился в 1964 году в Казахстане. После окончания Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта работал на Среднеазиатской железной дороге. Впоследствии его перевели на Юго-Восточную железную дорогу, где он дослужился до заместителя начальника. В феврале 2006 года его назначили начальником Департамента управления перевозками ОАО "РЖД". Начальником Свердловской железной дороги он стал в 2011 году.

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