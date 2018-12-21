«Это не суд, это театр»: Арестованный начальник Свердловской железной дороги попытался выйти на свободу

Областной суд рассмотрел апелляцию по делу начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, которого обвинили в получении крупной взятки.

На прошлой неделе Миронова задержали следователи совместно с коллегами из ФСБ, а уже на следующий день Ленинский районный суд отправил его в СИЗО до 13 февраля. Тогда начальник железной дороги заявил, что уголовное дело против него сфабриковано и вину он не признает.

Миронова обвиняют в получении 650 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ

Как и в районном суде, заседание проходило в закрытом режиме. Поддержать Миронова пришли его родственники: жена, дочь и брат.

Адвокат подсудимого заявил, что предоставит суду справку о состоянии здоровья подзащитного.

- Это суд, а не театр, - сказал юрист Миронова.

Жена Миронова заявила, что вряд ли кто-то хочет умышленно «подвинуть» ее мужа с поста начальника СвЖД

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/683279" frameborder="0"></iframe> Комментарий супруги обвиняемого во взятке начальника СвЖД.Реплика и комментарии женщины в зале суда. Видео: Олег ГалимовОлег Галимов

Обвиняемый наблюдал за заседанием по конференц-связиФото: Олег Галимов

Во время рассмотрения апелляции адвокат Миронова вновь попросил отпустить своего клиента под залог.

Отметим, что почетный гражданин Свердловской области Борис Колесников также выступил с поручительством в защиту Миронова. Колесников занимал пост начальника СвЖД до Миронова.

Во время перерыва адвокат также сообщил, что прокурор изменил свою позицию:

- Переобулся в воздухе! Теперь просят оставить его под арестом, хотя до этого просили домашний арест.

В итоге суд решил оставить Миронова под стражей.

Вынесение решения о продлении ареста начальнику СвЖД.Мужчину оставили под стражей. Видео: Олег Галимов

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