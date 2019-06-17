Один погибший, семеро пострадавших: под Режом «Kia» на полном ходу протаранила «Оку»

На трассе Екатеринбург - Реж - Алапаевск произошла страшная смертельная авария. Kia Ceed на полном ходу протаранила «Оку». В результате столкновения у иномарки лишь разбиты бампер и капот, а отечественная легковушка буквально рассыпалась, вылетев на обочину.

Фото: ОМВД России по Режевскому району

- 39-летняя женщина за рулем «Ока» осуществляла выезд из коллективных садов в направлении Режа налево, не предоставив движение Kia, под управлением 29-летнего мужчины, движущемуся в направлении Екатеринбурга, - рассказали в ОМВД по Режевскому району.

Фото: ОМВД России по Режевскому району

В результате аварии пострадали восемь человек. Водитель и четыре пассажира Kia получили ранения различной степени тяжести, но от госпитализации отказались. А вот женщину-водителя «Оки» и ее 7-летнего ребенка госпитализировали в реанимационное отделение Режевской больницы. Еще одна пассажирка - 88-летняя бабушка автомобилистки - скончалась до приезда "скорой".

Фото: ОМВД России по Режевскому району

- Несовершеннолетний находился на переднем пассажирском сидении справа, в детском удерживающем устройстве, пристегнут пятиточечным ремнем безопасности, - добавили в ОМВД по Режевскому району. - По факту дорожно-транспортного происшествия отделением ГИБДД проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать правила движения и дистанцию до других машин, не лихачить на дорогах, а ехать с такой скоростью, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность остановиться или объехать.