2019-05-29T13:29:16+03:00
Звезды

Иван Ургант пошутил о том, что «Единая Россия» изменила правила голосования в праймериз ради биатлониста Антона Шипулина

Спортсмен их выиграл и стал кандидатом от партии на выборы в Госдуму
Маргарита МАХОНИНА
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Ранее телеведущий высказывался о протестах в сквере у ДрамтеатраРанее телеведущий высказывался о протестах в сквере у ДрамтеатраФото: Борис КУДРЯВОВ
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Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале пошутил про праймериз «Единой России», в которых участвовал олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин. Напомним, спортсмен стал кандидатом партии на выборы в Госдуму от Серовского округа (Свердловская область). О своих планах он заявил весной 2019 года.

– Антон Шипулин, завершивший спортивную карьеру, одержал победу. И что удивительно, из-за его участия в выборах изменили правила голосования: сначала люди голосовали из положения лежа, а потом из положения стоя, – улыбаясь прокомментировал результаты праймериз Ургант.

Пару недель назад телеведущий шутил про другое резонансное событие на Среднем Урале: протесты против строительства храма святой Екатерины, которые длились неделю в сквере у Драмтеатра. Тогда он предложил прийти к компромиссу: построить торговый центр.

– Там можно и погулять с детьми, и перед дорогой сумочкой перекреститься, – добавлял он. – Ну, а если ты православный спортсмен – можно и на месте для инвалидов припарковаться.

Спустя несколько выпусков он исполнил песню, чтобы померить горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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