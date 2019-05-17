«Конфликт между верующими и скверующими»: Иван Ургант попытался примерить екатеринбуржцев песней

Телеведущий Ивана Ургант в своей программе вновь поднял тему конфликта в Екатеринбурге, развернувшегося вокруг строительства Собора святой Екатерины. На этот раз с экрана телевизоров он решил попытаться помирить горожан, исполнив песню.

- Пока прохожие крестятся, а в мэрии ярок свет,

Господи, да дай ты каждому чего у него нет.

Верующим дай веры, священнику дай канон,

Дай отдыхающим скверы и не забудь про ОМОН.

Господи, мой Боже, екатеринбургский мой,

Кто нам без тебя поможет? Кто всех нас примирит с собой?

Дай футболистам свободу, армии дай СУ,

Верни нам горячую воду и не забудь про Алсу.

Противостояние активистов, выступающих за сквер и храм, уже волнует не только сам Екатеринбург, но уже всю страну. Страсти накалялись три дня, однако вчера, на четвертые сутки, градус был заметно снижен. К людям, наконец-то вышел мэр Александр Высокинский. Свою точку зрения выразил и президент Владимир Путин. Он посоветовал провести в уральской столице референдум.