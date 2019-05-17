«Конфликт между верующими и скверующими»: Иван Ургант попытался примерить екатеринбуржцев песней
Телеведущий Ивана Ургант в своей программе вновь поднял тему конфликта в Екатеринбурге, развернувшегося вокруг строительства Собора святой Екатерины. На этот раз с экрана телевизоров он решил попытаться помирить горожан, исполнив песню.
- Пока прохожие крестятся, а в мэрии ярок свет,
Господи, да дай ты каждому чего у него нет.
Верующим дай веры, священнику дай канон,
Дай отдыхающим скверы и не забудь про ОМОН.
Господи, мой Боже, екатеринбургский мой,
Кто нам без тебя поможет? Кто всех нас примирит с собой?
Дай футболистам свободу, армии дай СУ,
Верни нам горячую воду и не забудь про Алсу.
Противостояние активистов, выступающих за сквер и храм, уже волнует не только сам Екатеринбург, но уже всю страну. Страсти накалялись три дня, однако вчера, на четвертые сутки, градус был заметно снижен. К людям, наконец-то вышел мэр Александр Высокинский. Свою точку зрения выразил и президент Владимир Путин. Он посоветовал провести в уральской столице референдум.
ИСТОЧНИК KP.RU